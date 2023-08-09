Где живут самые большие пауки на планете

Чемпион по размеру – птицеед-голиаф, но у него есть достойные конкуренты.

На протяжении всей истории человеческое воображение захватывали рассказы о гигантских пауках – от Арахны, полуженщины-полупаука из греческой мифологии, до чудовищной паучихи Шелоб, которая поймала хоббита Фродо во «Властелине колец». Но какие пауки могли вдохновить людей на создание таких историй и мифов? И какой паук – самый большой в мире?

Хотя ни один из пауков не вырос до размеров вымышленных паукообразных из книг и фильмов, в реальном мире есть по-настоящему гигантские пауки. Например, гетеропода максима (Heteropoda maxima) – самый большой паук в мире по размаху конечностей. Живёт он в пещерах Лаоса. Имея в диаметре 30 сантиметров, эти паукообразные могут достигать размера большой такой тарелки.

Гетеропода максима Фото: Wikimedia Commons

Но есть и виды пауков настолько крупные, что по размерам их можно сравнить с небольшим щенком.

«Если мы говорим о самых крупных видах пауков, то это птицеед-голиаф (Theraphosa blondi)», – Рэй Хейл, лектор по дикой природе, арахнолог и вице-председатель Британского общества по изучению тарантулов.

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Самый крупный представитель этого вида был обнаружен в Венесуэле в 1965 году. Размах его лап – 28 сантиметров. При весе примерно 175 граммов птицееды-голиафы – самые большие пауки в мире по массе. Но Хейл отметил, что хотя эти ночные охотники могут случайно наброситься на уязвимых птиц, а иногда и на мышей, основную часть их рациона составляют сверчки, ящерицы и лягушки.

У птицеедов-голиафов есть свои враги-хищники, которые их едят – например, змеи. Люди их тоже едят! В Южной Америке уверяют, что эти пауки по вкусу напоминают креветок, если их пожарить в банановых листьях.

При этом бояться этих великанов не стоит. Птицееды-голиафы, скорее убегут от человека при встрече, чем нападут. Кроме того, их яд недостаточно силен, чтобы причинить людям вред.

Большинство пауков можно разделить на две большие группы: аранеоморфы (также известные как «настоящие пауки», группа, в которую входит 90% пауков на Земле) и мигаломорфы. Тарантулы – это мигаломорфы, группа, которая считается более примитивной, чем настоящие пауки. Это означает, что с древних времен они прошли более короткий эволюционный путь и поэтому сохранили определенные черты, которые настоящие пауки с тех пор потеряли. К таким чертам относятся крупные «клыки», направленные вниз.

Еще один гигантский паук обитает в Гане, Камеруне и Нигерии. Это Hysterocrates hercules. Размах его лап – почти 20 сантиметров. Таких же размеров достигает птицеед вида Poecilotheria rajaei, который обитает на острове Шри-Ланка. Еще крупнее – бразильский розовый птицеед, который в диаметре вырастает до 28 сантиметров.

Гистерократес геркулес Фото: Arachnoboards

Там же, в Бразилии, живет самый опасный паук в мире. Это птицеед вида Phoneutria fera. Этот быстрый и агрессивный паук обладает сильным нервно-паралитическим ядом. В густонаселенных районах пауки прячутся в домах, одежде, автомобилях, ботинках и прочих местах, где они могут укусить человека, если их случайно потревожить.