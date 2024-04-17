Самые милые суккуленты

Среди суккулентов много необычных, но эти, пожалуй, одни из самых исключительных.

Все любят суккуленты — они завоевали популярность как идеальное комнатное растение ввиду своей неприхотливости.

К суккулентам относятся растения, имеющие специальные ткани для запаса воды. У них нет общего происхождения, а их схожие черты вызваны засушливым климатом, в условиях которого они произрастают. К суккулентам относятся различные кактусы и алоэ.

Одним из самых умилительных суккулентов является монилария обратноконическая (Monilaria Obconica). Когда это растение появляется из-под земли, его луковичные зеленые шарики расщепляются на отдельные листья, которые удивительно напоминают заячьи уши.

japanese_specte/ соцсети

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По мере созревания «уши» исчезают, а стебли растения растягиваются.