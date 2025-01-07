Самые опасные вулканы Камчатки

Недавно на Камчатском полуострове в очередной раз проснулся действующий вулкан Шивелуч – там даже пришлось ввести красный код авиационной опасности. От каких ещё «огнедышащих гор» региона можно ожидать неприятностей?

На Камчатке находится не одна сотня вулканов, но многие из них погрузились в тысячелетний сон или потухли навсегда.

Действующих вулканов на полуострове насчитывается, по разным оценкам, около 30. Причина повышенной вулканической активности в регионе заключается в том, что Камчатка находится на стыке тектонических плит. Эти плиты постоянно находятся в движении и притягивают сюда неприятности – а заодно и туристов, которые счастливы взбираться по горным хребтам, чтобы понаблюдать за лавовыми пробками, дышащими газом фумаролами, облаками пепла или застывшими лавовыми потоками.

Рассказываем о самых активных вулканах Камчатки.

Вулканы Камчатки Камень и Ключевская сопка Фото: Павел Карасев / фотохостинг Russian Traveler

1 Неугомонный Шивелуч

В ноябре 2024 года 3283-метровый Шивелуч выбросил вверх мощный столб пепла высотой в 11 километров, накрыв окрестности мрачным облаком, из-за чего власти были вынуждены объявить код «красный» авиационной опасности.

Шивелуч является самым северным действующим вулканом полуострова – он находится всего в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского и последние годы извергается довольно часто.

Извержение вулкана Шивелуч Фото: Павел Карасев / фотохостинг Russian Traveler

Какие вулканы считаются «действующими»? Вулканологи считают геологическое образование с кратером или кальдерой активным вулканом, если он производил извержение в текущей геологической эпохе (голоцене), то есть в течение последних 11 700 лет с момента последнего оледенения. При этом учёные отмечают, что для каждого вулкана промежутки между извержениями разнятся: если вулканическое образование долгое время не выделяло лавовые потоки, но в его окрестностях можно встретить горячие источники, гейзеры, или из жерла выделяется дымка, углекислые и сернистые газы, такой вулкан считается «спящим». К подобным вулканам относят, например, знаменитые Казбек и Эльбрус – последний извергался около 1500-1700 лет назад.

2 Мировой гигант Ключевской

Стратовулкан Ключевская сопка гордо наблюдает за полуостровом с высоты 4750 метров над уровнем моря – это один из самых высоких вулканов в мире. Огнедышащий гигант образовался около 7 тысяч лет назад практически на глазах наших предков – в окрестностях реки Камчатки первые поселенцы появились уже 9 тысяч лет назад.

Извержение вулкана Ключевская Сопка в 2023 году – на фото слева от потухшего стратовулкана Камень Фото: Павел Карасев / фотохостинг Russian Traveler

Начиная с 2019 года, самый крупный действующий вулкан Евразии извергался или выбрасывал вулканические бомбы практически каждый год, время от времени создавая проблемы с авиацией не только для жителей России, но и для наших соседей. В ноябре прошлого года на задержки рейсов на столб выброшенного вулканом пепла и окутавшее округу пепловое облако жаловались даже канадцы.

3 Нависшая угроза Авачинской сопки

Восхождение на Авачинский вулкан Фото: Ekaterina Konnova / фотохостинг Russian Traveler

По словам вулканолога Сергея Самойленко, самым опасным вулканом региона считается Авачинская сопка, или вулкан Авачинский. Всё дело в его расположении – он находится в густонаселенной части полуострова всего лишь в 25 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 30 километрах от города Елизово на берегах реки Авачи. Вулкан высотой 2741 метр последний раз извергался в 2001 году; сейчас за ним продолжается пристальное наблюдение научными сотрудниками Института вулканологии и сейсмологии РАН и другими исследователями с земной орбиты.

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4 Корякский: рай для экстремалов

Как и Авачинский вулкан, Корякская сопка высотой в 3430-3456 метров над уровнем моря остаётся под пристальным наблюдением вулканологов из-за своей близости к населённым пунктам. Стратовулкан расположился всего лишь в 35 километров к северу от Петропавловска-Камчатского: за ним можно наблюдать практически из любой точки города. Благодаря хорошей видимости вулкан остаётся звездой социальных сетей и самой узнаваемой «огненной горой» Петропавловска-Камчатского. Спускающиеся из его жерла ледники и вертикальные перепады снискали вулкану популярность среди альпинистов и лыжников.

Несмотря на то, что последние извержения вулкана были зафиксированы в 2008–2009 годах, он входит в список вулканов, представляющих непосредственную опасность для местных жителей.

Корякский вулкан Фото: Гайсина Гузель / фотохостинг Russian Traveler

5 Фурор Безымянного

Огненный монстр Безымянный в 40 километрах от посёлка Ключи прославился тем, что в 1956 году мощным направленным взрывом снёс собственный купол и выбросил наружу мощные потоки лавы, сотрясая окрестности и испепеляя растительность вокруг. Поток из смеси обломков растянулся на 20 километров в длину, а облако пепла достигало невероятной высоты в 35 километров.

Фото: Дмитрий Багинский / фотохостинг Russian Traveler

В результате извержения вулкан уменьшился на 250 метров и теперь достигает лишь 2882 метров. Вследствие катастрофы 1956 года, вулканологи ввели в обиход и мировую литературу классификацию нового типа извержения — «Безымянный». Вулкан остаётся активным и практически каждый год выбрасывает вверх мощный столб пепла — в октябре прошлого года в результате его активности над полуостровом нависло пепловое облако размером 36 на 36 километров.

6 Завораживающий и пугающий Толбачик

Вулкан Толбачик Фото: Александр Писарев / фотохостинг Russian Traveler

Автором самых зрелищных извержений Камчатки считается стратовулкан Плоский Толбачик высотой 3140 метров (его более высокий брат Острый Толбачик уже потух). Толбачик относится к вулканам гавайского типа, за извержениями которых вполне приятно и даже безопасно наблюдать (но важно держаться от кратеров на расстоянии в 200 метров, а к лавовой реке подходить эксперты разрешают).

Последний раз Толбачик извергал потоки жидкой лавы из своих трещин в 2012-13 годах, что сопровождалось мощными взрывами, выбросами пепла и присвоению извержению красного кода авиационной опасности.

7 Неожиданное пробуждение Кизимена

Активность вулканов может быть опасна не только для людей, она несет серьезные риски для животного мира и пищевых цепочек. Мощное извержение вулкана Кизимен (расположен на западном склоне в южной части хребта Тумрок, в 115 километрах от села Мильково) в 2010 году привело к массовой миграции диких северных оленей из тех мест.

Вулкан, до этого спавший более 80 лет, «прокашлялся» сильнейшей струей вулканического пепла, который мгновенно накрыл округу. В результате животным стало труднее добывать себе пропитание: пастбища, и без того укрытые снегом, покрылись толстой коркой пепла. Оленям ничего другого не оставалось, как массово покинуть район.