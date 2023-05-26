Самые редкие в мире леопарды вернулись в Уссурийский заповедник спустя полвека

Двухлетних самца и самку выпустили в Приморье в рамках проекта реинтродукции редчайших хищников.

В Приморском крае впервые в мире релоцировали самца и самку редких дальневосточных леопардов — из местного нацпарка «Земля леопарда» их переселили на территорию Уссурийского заповедника, откуда они исчезли больше 50 лет назад. Об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе нацпарка.

«Проект реинтродукции дальневосточного леопарда успешно стартовал в Приморском крае. В Уссурийском заповеднике состоялся выпуск двух первых диких леопардов: самец и самка переселены из национального парка «Земля леопарда», — сообщили в нацпарке.

«Адам и Ева» Уссурийского заповедника — это двухлетние самка под номером Leo 284F и самец Leo 270M. Их выпустили на новом месте «мягким способом»: спящих леопардов по очереди оставили в специальном вольере, который хищники затем покинули сами, без присутствия людей. Теперь следить за ними будут при помощи спутниковых ошейников.

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Вскоре в заповедник планируют выпустить молодого леопарда, которого спасли от гибели в июле 2022 года. Всего же переселить из нацпарка планируется как минимум шесть взрослых хищников. В долгосрочной перспективе специалисты намерены создать в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях новую популяцию дальневосточного леопарда численностью как минимум в 25 особей.

«Уссурийский заповедник находится в историческом ареале дальневосточного леопарда, хищник жил здесь раньше, и мы пытаемся восстановить его группировку на этой территории. Из-за ряда препятствий (автотрассы, поселки, реки) естественное расселение леопардов из национального парка на восток существенно затруднено, поэтому мы прибегаем к релокации животных, переселяя молодых зверей из нацпарка в Уссурийский заповедник. Высокая плотность копытных в заповеднике и его окрестностях позволит леопардам здесь успешно обосноваться», – рассказал член-корреспондент РАН Сергей Найденко, директор ИПЭЭ РАН.

В нацпарке «Земля леопарда» находится ядро популяции дальневосточного леопарда — самой редкой в мире большой кошки и одного из самых редких животных на планете. Природоохранные меры, принимаемые в нацпарке на протяжении уже десять лет, помогли сохранить местную уникальную природу. Охрана от браконьерства, рубок леса и пожаров успешно поддерживает кормовую базу леопарда и амурского тигра.

С начала века популяция дальневосточного леопарда выросла в три раза — с катастрофических 35 до 121 особи, а плотность амурского тигра стала самой высокой среди нацпарков и заповедников планеты — с 41-й полосатой кошкой (из около 680 амурских тигров в целом). Для сравнения — в Индии обитает около 3000 бенгальских тигров (другой подвид).

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