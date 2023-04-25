Самый большой живой организм на Земле – этот гриб. Ему 2400 лет и он занимает площадь 840 гектаров

Самым крупным живым организмом на нашей планете является грибница опенка темного.

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Синий кит, самое большое из известных человечеству животных, вопреки распространенному убеждению, не является самым крупным живым существом на планете. Лавры гиганта номер 1 носит... гриб. Вернее, грибница опенка темного (Armillaria ostoyae), которая развивается в лесном заповеднике Малур в американском штате Орегон. Грибница этого живого существа занимает площадь более 880 гектаров, а ее возраст оценивается в 2,4 тысячи лет.



Самый крупный живой организм на планете иногда называют орегонским монстром или опенком-монстром, и вовсе не по причине его гигантских размеров. Дело в том, что гигантская грибница, опутывая корни деревьев, вызывает гибель последних. И уже многие из деревьев в заповеднике стали жертвами огромного мицелия.



Кстати, именно благодаря массовой гибели деревьев и удалось вычислить гиганта. Привлеченные историей гибели деревьев биологи в 1998 году смогли определить, что грибница опенка из Орегона - это не отдельные скопления, растущие по всему лесу, а гигантский целостный живой организм. Ранее самым большим в мире живым существом считалась грибница опенка темного, произрастающая в штате Вашингтон. Ее размер оценивался в 600 гектаров.



Не исключено, что на нашей планете есть и более крупные грибницы, о существовании которых пока неизвестно ученым.