Самый милый котёнок «Земли леопарда» попал на фотоловушку

Котенок самой фотогеничной самки дальневосточного леопарда Leo 195F, которая отметилась на фотоловушках в Приморском крае во все времена года, признан самым милым среди других редчайших больших кошек планеты, живущих в нацпарке «Земля леопарда».

Сотрудники отдела науки завершили анализ данных самой большой в России сети фотоловушек за 2022 год. В ходе этой работы было получено больше миллиона снимков диких животных, обитающих на «Земле леопарда». Самыми яркими среди них оказались кадры с прогулки краснокнижного семейства.

Гордо вышагивая по опавшей листве и щурясь от яркого солнца, мама Leo 195F демонстрировала таежным жителям пополнение в роду дальневосточных леопардов – двух котят. Самый любознательный и смелый из «двойни» был признан милейшим обитателем «Земли леопарда» в 2022 году.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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«Самке дальневосточного леопарда Leo 195F около 5 лет. Снимок был сделан фотоловушкой во время прохода самки по своим владениям на юге нацпарка. В объектив попал один из двух котят ее первого в жизни выводка», — рассказала Таисия Марченкова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Снимки зафиксированы в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае, единственном месте, где живут представители этого подвида. Дальневосточный леопард – это один из самых редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. По последним данным, в дикой природе осталось всего около 120 особей. Они живут в труднодоступных районах Дальнего Востока России.