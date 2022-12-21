Самый опасный медведь в мире пришел лакомиться фруктами и ранил четырех человек

Специалисты по охране дикой природы установили клетки для поимки хищника.

В деревне округа Панчмахал (штат Гуджарат, Индия) медведь-губач, которого называют самым опасным в мире, ранил четырех человек, в том числе несовершеннолетнюю девушку. При нападении зверя пострадали 15-летняя Сангита Бария, 63-летний Сандали Бария, 40-летний Ревабхай Бария и 40-летний Арвинд Бария. Медведь также успел травмировать вола.

Предположительно, хищника привлек зизифус мавританский, который растет в деревне: хищник пришел лакомиться фруктами, случайно встретил людей и напал на них. О произошедшем местные жители сообщили представителям Департамента лесных ресурсов, которые направились в деревню и установили там клетки для поимки медведя.

«Медведи приходят за фруктами по ночам и остаются до утра. На обратном пути медведь мог встретить людей, испугаться и напасть на них. Нападение могло произойти и в том случае, если медведь был с детенышами. Он мог защищать их», — заявил заместитель лесничего.

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Специалист также отметил, что хищники чаще всего нападают по утрам, когда люди выходят на улицу, чтобы сходить в туалет или с другими целями.

Медведи-губачи, достигающие в холке 90 сантиметров, водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Они питаются главным образом муравьями и термитами, однако, несмотря на скромные размеры, снискали славу одних из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет при нападениях губачей погибли сотни жителей Индии, еще тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Индии гиена с головой медведя-губача в зубах попала в объектив фотоловушки в тигрином заказнике Мелгат Тайгер, штат Махараштра.