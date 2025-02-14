Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг

По словам работников фермы, он настоящий лапочка.

Азиатские водяные буйволы (Bubalus bubalis) и так создания довольно массивные, но трёхлетний Кинг-Конг с фермы Нинлани в Таиланде – просто настоящий гигант!

Несмотря на свой юный возраст, «малыш» уже достигает 185 сантиметров в высоту от копыт до холки. Как отмечают организаторы Книги рекордов Гиннеса, это примерно на 50 сантиметров выше среднестатистического водяного буйвола.

Своё гордое имя Кинг-Конг получил при рождении – владелец фермы практически сразу понял, что перед ним массивный представитель породы, который теперь носит официальное звание самого высокого ныне живущего водяного буйвола.

Фото: Guinness World Records

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Несмотря на внушительный рост быка, на ферме отмечают, что Кинг-Конг настоящий добряк, попросту «большой, сильный щенок». Водяной буйвол любит плескаться в пруду, жевать бананы и солому, носиться по ферме и играть с людьми. А ещё он очень любит, когда его чешут.

Малыш всё ещё живет на ферме вместе с родителями, которых уже обогнал по росту, и съедает около 35 кг пищи в день.

По словам фермеров, Кинг-Конг очень дружелюбный, и все работники его очень любят.