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Самый высокогорный аквариум в мире — в Китае

Самый высокогорный аквариум в мире — в Китае

Он расположен на высоте более 2,2 тысяч метров над уровнем моря.

В китайском городе Синин (административный центр провинции Цинхай) работает аквариум, где представлено свыше 100 видов наземных и 400 видов водных представителей фауны. В их числе – медузы, белуги, дельфины и другие морские животные, а также обитатели пресных водоемов. Одним из самых редких экспонатов будет голый карп Gymnocypris przewalskii, эндемик близлежащего озера Цинхай. На его теле практически нет чешуек.

Город расположен на восточной окраине Цинхайско-Тибетского плато, на берегу реки Хуаншуй; средняя высота над уровнем моря – 2260 м. Таким образом новая достопримечательность становится самой высокогорной в ряду аналогичных.

Площадь аквариума составляет 28 тыс. м². Помимо выставок, здесь будут проводиться шоу с участием афалин и других животных. Официальное открытие запланировано на 18 августа. Максимальная вместимость комплекса — две тысячи посетителей.

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