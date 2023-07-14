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№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июльский фототурнир: Началось голосование!
Июльский фототурнир: Началось голосование!

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июльский фототурнир: Началось голосование!
Июльский фототурнир: Началось голосование!

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Самый жаркий июнь за всю историю наблюдений: только что мы его пережили

Фото: Copernicus (C3S)

Но рекордная жара почти не коснулась России.

Служба изменения климата Copernicus (C3S), созданная Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды, сообщила, что предыдущий месяц стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений.

В мае 2023 года температура поверхности моря во всем мире была выше, чем в любой предыдущий май, и эта тенденция сохранялась до июня, при этом в глобальном океане наблюдалась более высокая температура поверхности моря, чем в любой предыдущий июнь за всю историю наблюдений.

В северной Атлантике зафиксированы исключительно теплые аномалии температуры поверхности моря, вызванные сочетанием кратковременной аномальной циркуляции в атмосфере и долговременных изменений в океане. Экстремальные морские волны тепла наблюдались вокруг Ирландии, Великобритании и в Балтийском море.

«Эти исключительные условия в северной Атлантике подчеркивают сложность земной системы и напоминают нам о важности наблюдения за глобальным климатом в реальном времени», – Карло Буонтемпо, директор Службы изменения климата Copernicus.

Предыдущий месяц был самым теплым июнем в истории, чуть более чем на 0,5°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы. Предыдущий рекорд принадлежал июню 2019 года. Рекордные июньские температуры были зафиксированы на северо-западе Европы. В некоторых частях Канады, США, Мексики, Азии и восточной Австралии было значительно теплее, чем обычно. Однако в западной части Австралии, в западной части США и в западной части России было прохладнее, чем обычно.

Антарктический морской лед достиг самой низкой площади в июне с момента начала спутниковых наблюдений, на 17% ниже среднего, что значительно побило предыдущий июньский рекорд. В течение месяца суточная протяженность антарктического морского льда оставалась на беспрецедентно низких для времени года значениях.

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