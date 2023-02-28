Точка на карте: самый эффектный необитаемый остров

Единственный необитаемый остров на Фарерах – ещё и самый маленький: его площадь составляет всего 0,8 квадратных километра. Он интересен своей фотогеничностью: его вершину часто покрывает живописная облачная шапка.

Остров Луйтла-Дуймун (Lítla Dímun), входящий в состав Фарерского архипелага, никогда не был населен людьми: он слишком скуден на ресурсы. Склоны 414-метрового холма круто спускаются к холодным волнам и не очень-то подходят для строительства.



Луйтла-Дуймун был известен скандинавам уже в Средневековье. Вплоть до 1852 он принадлежал датской короне, а затем был продан жителям соседнего острова Сувурой.

Вид на Луйтла-Дуймун из деревни Hvalba Фото: Erik Christensen/Wikipedia

Результатом стало полное истребление единственного вида млекопитающих, когда-то обитавших на острове: диких овец. Те овцы, которые пасутся на склонах Луйтла-Дуймуна в наши дни – домашние: фермеры привозят их в теплый сезон, а осенью забирают обратно.







Фото: James Stringer / Flickr

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Другие обитатели острова – морские птицы, вьющие здесь гнезда: буревестники, тупики и другие. С развитием туризма остров стал привлекать к себе большое внимание (даже несмотря на то, что на него сложно попасть). Только в спокойную погоду можно безопасно подойти к его берегам, не имеющим гавани, а затем забраться по веревкам, натянутым владельцами овец.



Впрочем, в 1918 году неприступный Луйтла-Дуймун стал приютом для шестерых моряков, чей корабль «Каспер» потерпел крушение у самых берегов острова. Команде удалось поймать пару овец и птицу – и продержаться в хижине на острове 17 дней, пока жители Сувуроя не пришли к ним на помощь.

Фото: Arne List / Flickr

Поскольку на Луйтла-Дуймуне c трудом можно поймать сотовую связь, а еще тут нет электричества и интернета, сюда иногда приезжают люди, желающие тишины и умиротворения. Остальные туристы делают красочные снимки с воды или побережья расположенных неподалеку островов.