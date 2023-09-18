Сапсан впился когтями в голову пеликана: завораживающее фото

Снимок победил на конкурсе «Фотограф птиц года».

Фотография сапсана (Falco peregrinus), нападающего на американского бурого пеликана (Pelecanus occidentalis), получила в этом году награду «Фотограф птиц года». Снимок был представлен жителем Калифорнии Джеком Чжи.

«Мне нравятся глаза пеликана на этом изображении – удивленные и испуганные. Все произошло быстро и закончилось в мгновение ока. Но я запомню этот момент навсегда», – Джек Чжи.

Сапсаны – самые быстрые существа в животном мире, способные набирать скорость до 320 км/ч. Во время сезона размножения этих птиц, который в Калифорнии начинается в конце февраля, самки яростно защищают своих детенышей, нападая на все, что к ним приближается.

«Из-за высокой скорости погони было сложно сделать снимок крупным планом с помощью длиннофокусного объектива. Точность сапсана была поразительной, когда он цапнул голову пеликана», – объяснил Чжи.

Фотографы со всего мира представили на конкурс более 20 000 изображений в надежде выиграть главный приз в размере 6 300 долларов (5 000 британских фунтов). Конкурс проводится ежегодно и состоит из восьми номинаций, включая «Лучший портрет», «Птицы в окружающей среде» и «Птицы в полете».

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Фотография рыжей цапли (Ardea purpurea), пытающейся съесть золотого карася (Carassius carassius), выиграла в категории «Лучшая фотография комедийной птиц» Фото: Antonio Agut

Среди других победителей в категориях – рыбалка рыжей цапли (Ardea purpurea), пытающейся утолить свой ненасытный голод с помощью золотого карася (Carassius carassius). Это изображение победило в категории «Лучшая комедийная фотография».

Цаплю засняли в бассейнах озер на Апеннинском полуострове, и хотя известно, что эта птица в основном питается мышами, змеями и жабами, на фото цапля пытается проглотить слишком большую рыбину.

Колибри-мечеклюв Фото: Rafael Armada

Еще одним лауреатом конкурса стал снимок грациозного колибри-мечеклюва (Ensifera ensifera). Фотография стала победителем в номинации «Птицы в полете».

Колибри-мечеклюв – один из крупнейших видов колибри и единственная птица, у которой клюв длиннее тела. Это может показаться недостатком, однако фотограф Рафаэль Армада объясняет, что эта адаптация у колибри крайне полезна и заключается в том, чтобы «питаться цветами с длинными венчиками и быть их жизненно важными опылителями».