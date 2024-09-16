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Сейшельские черепахи под угрозой — из-за наплыва туристов

Фото: Brian Henderson / Flickr

Исполинская черепаха в зоопарке Ноксвилла

Природоохранные организации выражают беспокойство в связи с проектом строительства люксового курорта в Индийском океане.

Власти Сейшельских островов обсуждают планы по созданию роскошной курортной зоны на отдаленном острове Ассампшен в составе островной группы Альдабра – здесь же располагается коралловый остров (атолл), дом для 150 000 гигантских черепах и 400 других уникальных видов. Все они находятся под охраной ЮНЕСКО. 

Экологи обеспокоены скоростью развития строительства на Ассампшен – остров находится всего в 28 километрах от атолла, сообщает The Guardian. На данный момент власти Сейшел уже завершили расширение аэропорта для приёма крупных самолётов и большого потока обеспеченных туристов, но природоохранные группы призывают приостановить проект, пока до конца не будут изучены все риски для островной фауны.

Исполинские черепахи или сейшельские гигантские черепахи — эндемик для Альдабра. Это достаточно редкий вид долгожителей – одна из старейших представительниц, черепаха Адвайта, умерла в зоопарке в Индии в возрасте около 150-250 лет (по некоторым оценкам самке было 255 лет). Помимо долгих лет жизни исполинские черепахи также славятся своим размером — самцы в среднем весят 250 килограммов, а длина их панциря достигает 120 сантиметров. 

В 19 веке эти черепахи были практически уничтожены на большинстве островов Индийского океана в результате столкновения с моряками, но популяции Альдабры смогли выжить благодаря изоляции. В ЮНЕСКО рассказали, что следят за ситуацией вокруг исполинов и уже направили запрос со своими опасениями властям Сейшельских Островов.

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