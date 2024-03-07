Семья дальневосточных леопардов из Приморья переселилась в Китай

Эксперты связывают миграцию диких кошек с ростом их популяции.

Многодетную семью дальневосточных леопардов – самку с тремя котятами – обнаружили в соседнем с Приморским краем Северо-восточном национальном парке в Китае. Об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда».

«Самку дальневосточного леопарда сразу с тремя котятами сняли фотоловушки национального парка в Китае. Ученым нацпарка «Земля леопарда», соседнего с КНР, удалось определить особь. Оказалось, что многодетная мать родом из России — самка под номером Leo 95F», — говорится в сообщении.

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Самку леопарда зовут Пуха, ей девять лет. С 2015 года ее ежегодно фиксировали в северной части нацпарка «Земля леопарда». В 2023 году она пропала из поля зрения специалистов и, судя по всему, успела за это время пересечь государственную границу. По мнению начальника отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марины Сырицы, миграция леопардов говорит о росте популяции самых редких кошачьих на планете.

В последнее время редкие хищники возвращаются на территории, где их не видели десятилетиями. До этого Пуху ни разу не фиксировали с котятами. Однако ученые считают, что это не первый ее выводок — просто раньше она успешно скрывала своих детенышей от посторонних глаз (и фотоловушек).

Дальневосточный леопард – самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. В РФ большая часть популяции живет на территории нацпарка «Земля леопарда». По данным последнего мониторинга, число взрослых леопардов на территории нацпарка «Земля леопарда» составляет 125 особей.

Ранее в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда» рассказали о том, что переселенный в Уссурийский заповедник дальневосточный леопард по имени Ветер стал самым восточным среди всех леопардов на планете.