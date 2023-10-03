Сентябрь в Москве: самый теплый месяц за всю историю метеонаблюдений

Последний раз так тепло было в 1851 году.

Сентябрь 2023 года в Москве обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей, средняя температура воздуха в сентябре на базовой метеостанции на ВДНХ составила плюс 15 градусов. Это на 3,1 градуса выше климатической нормы, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эту информацию подтвердил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В Москве за весь сентябрь не было побито ни одного рекордного значения температуры, но, тем не менее, сейчас уже официально можно сказать, что сентябрь был самым теплым и самым "сухим" месяцем за весь период метеонаблюдений. Мы оценивали, что он войдет в тройку, но сейчас точно – это рекорд», – Роман Вильфанд.

Вильфанд также отметил, что последние дни сентября были исключительно теплыми для целого ряда регионов, где были побиты рекорды температуры прошлых лет. Так, для 29 сентября рекорды были побиты в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Пскове, а для 30 сентября – в Тамбове, Смоленске, Рязани, Твери и Ярославле.

По словам Леуса, в течение минувшего сентября в Москве было лишь четыре дня, когда температура воздуха опускалась ниже климатической нормы, 19 раз температура превышала отметку в плюс 20 градусов, а самым теплым стал день 1 сентября, когда воздух прогрелся до плюс 26,9 градуса.

Синоптик также добавил, что в течение сентября в осадкомеры метеорологов попало всего 6,1 миллиметра осадков, что делает этот месяц самым сухим за всю 144-летнюю историю наблюдений за погодой.