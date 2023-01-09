Серебристые облака: красивое и загадочное явление в летнем небе

Рассказываем о крайне редком и захватывающем природном явлении, которое можно лицезреть только в летних сумерках.

Иногда летом в сумеречном небе можно наблюдать редкое и живописное атмосферное явление — серебристые, или мезосферные облака. Как несложно понять из названия, они находятся в мезосфере, на расстоянии более 80 километров от поверхности Земли: настолько высоко, что могут отражать свет даже после захода Солнца. Именно поэтому мезосферные облака еще называют ночными светящимися облаками.

Обычные облака, например, возникают гораздо ниже – в тропосфере, на высоте около 20 километров.

Природа серебристых облаков до конца не изучена; согласно основной версии экспертов NASA, эти облака представляют собой струи мельчайших ледяных кристаллов, которые образуются на мелких частицах пыли метеоров. Для их появления необходима крайне низкая температура – около -98 °C.

Фото: Татьяна Спицына / фотохостинг rtraveler.ru

Их можно увидеть обычно в летние месяцы и только тогда, когда они освещены солнцем из-за горизонта, а более низкие слои атмосферы, чем мезосфера, в это время находятся в земной тени. Из-за этого мезосферные облака выглядят особенно волшебно: они светятся и будто бы переливаются на тёмном небе.

Первые сообщения о мезосферных облаках появились вскоре после извержения вулкана Кракатау, поэтому предполагалось, что они связаны с изменением климата.

Впервые о серебристых облаках стало достоверно известно в 1885 году, после того, как их наблюдали Томас Бэкхаус в Германии и профессор Московского университета Витольд Цераский.

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Серебристые облака над Екатеринбургом Фото: Василий Яковлев / фотохостинг rtraveler.ru

До сих пор об этом явлении немногое известно. Так, пока не ясна природа серебристых облаков, однако известно, что они состоят преимущественно изо льда. Кроме того, точно неясно, каким образом возникают серебристые облака.

Согласно одной из гипотез, летом водяной пар попадает в пограничный слой между мезосферой и термосферой. Там пар вымерзает, и появляются серебристые облака. А по другой гипотезе, водяной пар образуется, когда атомы водорода, летящие к Земле от Солнца, взаимодействуют с атомами кислорода верхних слоев атмосферы.

Серебристые облака над Москвой Фото: Дмитрий Филатов / фотохостинг rtraveler.ru

Интересно, что серебристые облака — это один из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Все потому, что эти облака передвигаются крайне быстро — приблизительно со скоростью 100 м/сек.

Оптическая плотность серебристых облаков настолько мала, что нередко через них можно увидеть звезды.

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