Сестры-медведицы воссоединились после того, как мать отказалась от одной из них

Их разлучили при рождении из-за медицинских осложнений. Медведицы оставались порознь более двух лет после того, как одна из них была отвергнута матерью.

Две белые медведицы-близняшки (Ursus maritimus) по имени Астра и Лаерке родились в зоопарке Детройта 17 ноября 2020 года. Но два дня спустя Лаерке изъяли из берлоги, которую она делила с матерью и сестрой, из-за необходимости оказания неотложной медицинской помощи. Смотрителям пришлось выкармливать ее вручную и круглосуточно наблюдать за состоянием медвежонка. Им удалось помочь Лаерке выздороветь, но увы – после того, как они плавно попытались вернуть ее в берлогу, все пошло не по плану.

«Мать защищала своего детеныша, Астру, и вела себя агрессивно по отношению к вновь подложенному детенышу, которого больше не признавала своим», – рассказали в зоопаркн.

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Они добавили, что Лаерке оставалась в отдельном вольере во время процесса реинтеграции, и не подвергалась риску травмирования. После её снова отселили подальше от неприветливых сородичей – и все эти годы она жила бок о бок с гризли по имени Джебби.

В январе этого года Астра достигла возраста, когда белые медведи покидают своих матерей в дикой природе. Её и мать развели по разным вольерам. Это дало сотрудникам зоопарка возможность воссоединить повзрослевшую Астру с ее сестрой-близняшкой.

После непродолжительного периода «знакомства», когда пара встречалась и общалась друг с другом в соседних вольерах, 11 апреля смотрители зоопарка впустили Лаерке в новый вольер Астры. Реинтродукция прошла очень хорошо – в зоопарке заявили, что им, похоже, нравится жить в одном пространстве. Они надеются, что пара сестер теперь смогут находиться рядом друг с другом.

Астра и Лаерке Фото: Detroit Zoo

Хранители продолжат внимательно следить за парой в ближайшие недели. Они ожидают, что, познакомившись друг с другом, близнецы могут проводить меньше времени вместе, что нормально, потому что взрослые белые медведи, как правило, держатся особняком в дикой природе.