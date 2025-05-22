Северные олени возвращаются в нижегородские леса: что мы о них знаем?

Каждый год 22 мая весь мир отмечает Международный день биологического разнообразия. В честь праздника рассказываем о лесных северных оленях, которые когда-то обитали в нижегородской области. Они исчезли из региона более века назад, но теперь постепенно возвращаются в местные заповедные леса.

Сейчас, когда исчезновение многих видов угрожает хрупкому равновесию экосистем, стоит уделять особое внимание историям, которые дарят надежду на возрождение популяций. Одна из таких историй – о лесных северных оленях в Нижегородской области. Когда-то эти грациозные копытные с ветвистыми рогами обитали в лесах и на окраинах болот региона, но в начале XX века на этих территориях истребили всех оленей.

Сегодня в Керженском заповеднике восстанавливают популяцию северных оленей и даже в экспериментальном порядке выпускают некоторых из них в дикую природу. Это – дело небыстрое: вольная популяция в регионе пока что насчитывает полтора десятка особей, но и это дарит надежду на возвращение подвида. Вместе с сотрудниками Керженского заповедника и компанией СИБУР, которая поддерживает программу реинтродукции лесных северных оленей на территории Нижегородского Заволжья, рассказываем 10 фактов об этих очаровательных животных:

1 Северные олени живут не только в тундре

Хотя северный олень больше всего ассоциируется с Арктикой, Крайним Севером и бескрайней тундрой, есть и «лесные» его собратья. Один из таких подвидов когда-то обитал в средней полосе России. Сегодня его снова можно встретить в Керженском заповеднике, на территории Нижегородской области. Например, вот – фотоловушка засняла маму-олениху и резвого оленёнка, гуляющих на воле среди заповедных сосновых лесов.

2 Под угрозой исчезновения

Все европейские подвиды северного оленя занесены в Красную книгу России. Лесные северные олени Нижегородской области находятся в I категории редкости местной Красной книги — это значит, что они критически уязвимы. По последним данным, в дикой природе Нижегородской области насчитывается не более 15 особей.

3 На страже лесных копытных — альянс науки и бизнеса

Возрождение популяции – задача не из легких, требующая значительных ресурсов и многолетнего труда. Проект Керженского заповедника поддерживает СИБУР — одна из крупнейших промышленных компаний в стране. Это пример настоящего экологического партнёрства: подписано соглашение о софинансировании, и часть средств направляется на сохранение природы. Вместе они создают путь к восстановлению популяции северных оленей в Нижегородской области.

Северные лесные олени в Керженском заповеднике

4 Гербовое животное

Олень — не просто местный житель, но и символ региона. Его изображение украшает герб Нижегородской области и Нижнего Новгорода.

5 Ошейники не для красоты

В Керженском заповеднике олени, которых выпускают в дикую природу, носят специальные ошейники с GPS-трекерами. Эти устройства позволяют специалистам отслеживать перемещения животных, следить за их здоровьем и поведением, а главное — принимать обоснованные решения в проектах по восстановлению популяции.

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6 Важенки и оленушки

Взрослые олени женского пола называются важенками, а малышки – оленУшками.

7 Зачем оленям имена?

Чтобы ещё больше персонализировать работу и привлечь внимание к судьбе каждого животного, некоторым заповедным оленям дают имена. Их придумывают заботливые сотрудники, присваивают на благотворительных конкурсах или дарят партнёры заповедника. Например, в Керженском заповеднике живет оленушка Вивиленочка, названная в честь экологичного бренда полимеров Vivilen от компании СИБУР.

Северный лесной оленёнок Вивиленочка в Керженском заповеднике

8 У самок тоже есть рога!

У большинства видов оленей рога носят только самцы. Однако у северного оленя, включая его лесной подвид, природа сделала исключение: рога украшают не только самцов, но и самок – важенок, что делает их особенно уникальными среди сородичей.

9 Копыта по сезону

Копыта лесных оленей – настоящее инженерное чудо природы. Они меняются в зависимости от сезона, адаптируясь к условиям среды. Зимой, например, копыта покрываются жесткой, густой шерстью, увеличивая площадь опоры. Это позволяет животным легко передвигаться по глубокому снегу, не проваливаясь, словно на снегоступах.

10 Пушистый секрет

Лесные олени отлично приспособлены к жизни в суровых климатических условиях. Всё благодаря особой структуре меха: их шерстинки полые внутри, что удерживает тепло и… помогает не тонуть! Да, северные олени — отличные пловцы, спокойно преодолевающие во время миграций реки и озёра.

проверь себя Зачем лесные северные олени в Керженском заповеднике носят ошейники? Чтобы все видели, что они заповедные. А вот и нет! От блох и клещей. Увы, но нет. Чтобы ученые наблюдали за их перемещениями. Всё верно!

В Международный день биологического разнообразия стоит напомнить себе: вернуть жизнь можно даже тому, что однажды почти исчезло. Главное — захотеть, объединиться и сделать шаг навстречу природе.