Швейцарские ледники за два года потеряли 10% своего объема

Это рекордная скорость таяния за всю историю наблюдений.

Рекордно жаркое лето в 2022 и 2023 году, связанное с изменением климата, и небольшой объем зимнего снега привели к рекордному сокращению альпийских ледников. По оценкам климатологов, за два последних года ледники сократились на 10%. Может показаться, что это не такая уж страшная цифра, но такой же объем льда Альпы в прошлом веке потеряли за тридцать лет – с 1960 по 1990 год.

Анализ Швейцарской академии наук показал, что в этом году от общего объема ледников Швейцарии исчезло 4%. Это второе по величине годовое сокращение за всю историю наблюдений. Рекордный показатель был отмечен в 2022 году, когда ледники уменьшились на 6%.

Эксперты уже прекратили измерения льда на некоторых ледниках, так как его практически не осталось. Мониторинг ледников в Швейцарии, который отслеживает 176 ледников, недавно прекратил измерения на леднике Св. Аннафирна в центральном швейцарском кантоне Ури, поскольку он почти полностью растаял.

«У нас осталось немного "мертвого" льда. Именно сочетание изменения климата делает такие экстремальные явления более вероятными, а также очень плохое сочетание экстремальных метеорологических явлений. Если мы продолжим в том же духе, каждый год мы будем наблюдать такие плохие показатели», – Маттиас Хусс, соавтор исследования.

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Хусс добавил, что небольшие ледники исчезают из-за скорости таяния льда. По его словам, чтобы остановить потерю льда в Швейцарии, необходимо остановить выбросы парниковых газов, но добавил, что даже если миру удастся удержать потепление на 1,5°C выше доиндустриального уровня, прогнозируется, что в Швейцарии сохранится только треть объема ледников.

Это означает, по его словам, что «все мелкие ледники в любом случае исчезнут, а большие ледники станут намного меньше».

В этом году в Швейцарских Альпах наблюдалось рекордное потепление. В августе, месяце пикового таяния, швейцарская метеорологическая служба обнаружила, что высота, на которой теперь замерзают осадки, достигла нового рекордного уровня за ночь и составила 5289 метров – выше, чем высота Монблана. Это превысило прошлогодний рекорд в 5184 метра.