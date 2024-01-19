Сигнал опасности: эта рыба чернеет, когда злится

Наглядная демонстрация агрессии.

Ученые обнаружили, что агрессивные маленькие рыбули из Индонезии вида Oryzias celebensis чернеют, когда злятся, чтобы продемонстрировать признаки доминирования. Темнеющие отметины у самцов, которые быстро появляются в начале конфликта, по-видимому, служат сигналом для других рыб.

Исследователи решили проверить, при каких условиях рыбы с обычно светлой чешуей демонстрируют темные отметины. Для этого они установили три резервуара. Два из них были покрыты водорослями – в одном из них находились два самца и самка, а в другом – трое самцов. В третьем – контрольном – резервуаре водорослей не было, в нем содержались два самца и самка.

Рыбы принимались атаковать друг друга в аквариумах, покрытых водорослями. А в аквариумах без них плавали как ни в чем не бывало: это наводит ученых на мысль о том, что Oryzias celebensis необходимы некие укрытия, чтобы начать атаку. Но самое интересное в другом: у некоторых самцов при помещении в резервуар и столкновении с соперниками проявляются чёрные отметины на теле и плавниках!

Самцы с темными отметинами направляли свои атаки на других доминирующих самцов с аналогичными отметинами, но этим дело не ограничивалось: они нападали и на самок, и на самцов без отметин. А самцы, у которых черные полоски так и не проявились, довольно редко осмеливались нападать на «доминантных самцов» с отметинами, хотя спокойно атаковали обыкновенных самцов и самок.

Самцы с темными отметинами чаще нападали на самок. Нападения на самок позволяют предположить, что доминирующее поведение и проявление отметин связано с борьбой за территорию и ресурсы, а не со стремлением к спариванию.

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Исследователи предполагают, что такие темные отметины могут сигнализировать о «физической подготовке», а это означает, что самки и самцы без таких отметин с меньшей вероятностью будут участвовать в затяжных поединках, в которых они вряд ли выиграют. Благодаря этому предупреждающему сигналу доминантным самцам также приходится тратить меньше энергии на защиту своих ресурсов.

Хотя исследователи не проводили анализ, чтобы определить механизмы изменения цвета, у других видов рыб подобные изменения происходят за счет действия нейротрансмиттеров на клетки, содержащие гранулы пигмента. Когда пигмент концентрируется в клетках, окраска становится более интенсивной.

«Скорость изменения цвета контролируется множеством факторов, но, вероятно, наиболее важными из них являются то, контролируется ли она прямой нейронной стимуляцией, гормонально или фактическим производством новых пигментов. У рыб и головоногих моллюсков часто происходит прямая нервная иннервация клеток, а это означает, что изменение их цвета может произойти за считанные секунды», – заключают исследователи.