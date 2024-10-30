Необычный симбиоз: зачем тысячи овец выпустили возле солнечных панелей?

Фермеры ищут двойную выгоду в заработке от размещения солнечных электростанций на своих полях и производства шерсти благодаря разведению овец.

Недавно более 6000 овец отправились пастись в Техас под солнечными электростанциями в рамках крупнейшего соглашения о «солнечном выпасе».

Масштабный контракт был заключен между энергетической компанией Enel North America и семейной мануфактурой по управлению растительностью Texas Solar Sheep.

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Тысячи овец будут отвечать за контроль растительности на 17 км² земли, сокращая риски возгорания высокой травы вблизи восьми солнечных батарей, принося пользу почве и насекомым, снижая затраты на техническое обслуживание за территорией и позволяя более эффективное использование воды.

При этом для самих овец пользы от такого сотрудничества тоже немало – панели создают для парнокопытных укрытие в период жары, тень от них способствует более здоровому росту пастбищ, а «капельные линии» конденсата, стекающие с поверхности панелей, подарят животным дополнительный источник влаги.

Неожиданный союз между овцами и солнечными электростанциями набирает обороты не только в Америке, но и в Австралии, помогая «умаслить» противников энергетического подхода, которые беспокоятся о захвате сельскохозяйственных угодий. Фермеры уже оценили симбиотическую связь между животными и технологиями, а также возможность получать с одной территории сразу двойной доход.