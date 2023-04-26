Синий кит выпрыгнул из воды перед парой туристов у берегов Антарктиды: невероятный снимок

Такое фото удается сделать раз в жизни.

Фотограф из Калифорнии Цзяхун Цзэн сделал уникальный снимок двух мужчин в каяке, оказавшихся в нескольких метров от кита во время путешествия в Антарктиду. На фотографии виден огромный хвост существа, выгибающийся над морем на фоне замерзших голубых шапок.

На другом снимке видны четкие контуры головы кита, когда он всплывает из ледяной воды.

Туристы оказались всего в нескольких метрах от самого крупного животного на планете Фото: Jiahong Zeng

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«Такое случается раз в жизни. Было удивительно! Мне нравится снимок: хвост кита образует арку, через которую я могу видеть туристов», – Цзяхун Цзэн.

Фотограф, работающий в компании Hitachi, Ltd., снимает дикую природу и потрясающие пейзажи по всему миру.

Месяцы с ноября по март представляют собой идеальные условия для наблюдения за дикой природой Антарктиды, когда часть морского льда тает, а температура может колебаться выше нуля.

В Антарктиде обитает множество различных видов китов, включая косаток, кашалотов, горбатых китов и антарктических синих китов. Синий кит – самое крупное животное на планете. Оно может вырастать до 30 метров в длину и весить до 200 тонн.