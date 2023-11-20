Скаковые лошади, вероятно, даже не догадываются, что участвуют в гонке

Ученые говорят, что победители скачек приходят к финишу первыми скорее вопреки, нежели благодаря своим инстинктам.

Бег галопом является типичным поведением лошадей, и лошади добровольно бегут группами, когда им предоставляется возможность, даже на скачках без жокеев. Однако есть ряд причин полагать, что у лошадей не развилось желание «побеждать» во время группового галопа.

Лошади – социальные животные. В дикой природе, чтобы свести к минимуму индивидуальное воздействие хищников, они синхронизируют свои движения с другими лошадьми в своей группе. Эта синхронизация включает в себя поддержание одинаковой скорости с другими членами группы (чтобы сохранить группу вместе), внимательность к положениям своего тела и тела соседей, чтобы избежать столкновений, а также адаптацию своей скорости к сигналам местности и окружающей среды, которые указывают на предстоящую опасность или препятствия.

В дикой природе «победа», то есть прибытие первым, задолго до других членов группы, может даже быть негативным, подвергая «победителя» повышенному риску нападения хищников. Такое коллективное поведение противоположно тому, чего владельцы, тренеры и игроки хотят от лошадей во время скачек.

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Успех в скачках зависит от двух факторов, связанных с лошадьми: врожденной склонности лошади синхронизироваться с сородичами и ее способности игнорировать эти тенденции в ответ на сигналы жокея во время скачек.

Тренеры и жокеи также учитывают предпочтения отдельных лошадей. Некоторые лошади не склонны группироваться с другими во время скачек, поэтому жокеи позволяют им выйти вперед. Другие лошади стремятся к безопасности группы, поэтому жокеи позволяют им оставаться в связке до тех пор, пока они не приблизятся к финишу.

Таким образом, лошади, скорее всего, не имеют понятия об участии в «гонках», где цель их галопа — добраться до определенного места на трассе раньше любой другой лошади. Однако они, несомненно, знают, что значит участвовать в гонках. То есть на основе предыдущего опыта и тренировок они узнают, что может произойти и что делать во время гонки.