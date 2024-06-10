Скала-несушка: удивительный феномен в китайской провинции

В китайской провинции Гуйчжоу находится скала, «откладывающая яйца»: раз в 30 лет от нее откалываются гладкие камни круглой или овальной формы. Объяснения этому феномену так и не найдено.

Небольшая возвышенность неподалеку от деревни Гулу-Чжай в Китае получила имя Chan Da Ya («скальная яйцекладка»). Ее поверхность покрыта выпуклыми округлыми образованиями, которые раз в 30 лет отваливаются и падают на землю. Сама скала достигает шести метров в высоту и 20 метров в длину, а ее необычные камни имеют диаметр от 30 до 60 см и могут весить до 300 кг.

Подобные «яйца» встречаются на некоторых близлежащих скалах, а также в районах Бэйдайхэ и Синьцзяна, но наибольшее скопление формируется именно на поверхности Chan Da Ya. Объяснить, почему это происходит, ученые не могут.

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Известно, что сама возвышенность образовалась 500 миллионов лет назад в кембрийский период, когда эту местность покрывало море. Морские отложения, сформированные карбонатом кальция, по своей структуре тверже, чем известняк, из которого в основном состоит скала. Со временем твердые фрагменты выдавливаются (цикл занимает именно три десятилетия), однако непонятно, почему они принимают круглую или овальную формы. Такое воздействие на породу оказывает проточная вода, но внутри известковой скалы ее нет.

Местные жители уверены, что «каменные яйца» приносят удачу. Практически в каждом близлежащем доме есть как минимум один такой камень, а после того, как о феномене стало известно по всему миру, охота за ними вышла на новый уровень: предприимчивые китайцы продают их туристам.