Сколько энергии тратят дельфины и зачем нам это знать?

Это один из ключевых факторов, влияющих на здоровье популяции.

Поиск добычи, уклонение от хищников, столкновений с кораблями или других опасностей – вот чем занимается дельфин днями напролет. Выживание для этих смышленых морских млекопитающих напрямую зависит от способности увеличивать свою скорость. На это они направляют много энергии.

Но, как и со всеми живыми организмами, если на плавание дельфин будет расходовать больше калорий, чем потребляет – то со временем исчерпает свои запасы, жизненно важные для роста, здоровья и размножения.

Исследователи из Дьюкского университета однажды решили оценить энергетические затраты дельфинов, чтобы найти «метаболический переломный момент». Эти знания важны для понимания физиологии и экологии этих животных. Для участия в исследовании ученые привлекли шесть дрессированных афалин.

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Используя пневмотахометр (прибор для измерения максимальной объемной скорости потока воздуха при форсированном выдохе или вдохе), они получили данные о потреблении кислорода каждым дельфином в состоянии покоя, а затем сразу после того, как он проплыл 80-метровую круговую дистанцию. Также были собраны показатели о движении тела животного на каждом участке испытания – например, когда дельфин замедлялся перед поворотом или ускорялся на середине круга.

Средний показатель скорости метаболизма в состоянии покоя (RMR) у дельфина оказался в 0,71–1,42 раза выше, чем у наземного млекопитающего аналогичного размера. Были найдены некоторые индивидуальные различия, но в целом результаты выявили значительную корреляцию между потреблением кислорода и ускорением тела.

Это исследование в первую очередь было призвано протестировать саму методику сбора данных, и она была признана успешной. Теперь ученые пробуют ее на других видах дельфинов.