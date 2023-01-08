🎄 С Новым Годом, друзья! 🐰

Попались!
Редакция Russian Traveler поздравляет вас
с 2023-м годом!

Пусть новый год подарит вам новые (приятные) открытия, яркие путешествия и воплотит самые заветные мечты.
А главное – пусть он будет лучше прошедшего.

Прощаемся с тигром, ждём кролика.
До встречи в 2023!

авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

🎄 С Новым Годом, друзья! 🐰

Как выдры развлекаются зимой?

Фото: Amaury Laporte / Flickr
Фото: Jeremy Wheaton / Flickr

Зимой выдры катаются на брюхе по необходимости и без.

Речные выдры очень подвижны, и, если это необходимо, за день они могут преодолеть расстояние в 42 км, передвигаясь по земле. Однако если хищница будет только бежать и идти, сделать это быстро не получится, ведь лапы у нее не особо длинные.

Поэтому некоторые виды речных выдр приспособились путешествовать, скользя на своем брюхе по снегу или льду (а летом – и по земле).

Так, канадская выдра (Lontra canadensis) немного разбегается, а затем плюхается на брюхо и едет по снежному покрову. Конечно, таким необычным способом этим выдрам гораздо проще спускаться с холмов и горных перевалов, которые нередко встречаются им во время путешествий. В этом случае они просто ложатся на брюхо и слегка отталкиваются, чтобы поехать вперед. Иногда за один раз выдра может проехать до 6 м и развить скорость до 29 км/ч! 

Катание на брюхе – это не только один из способов путешествовать в поисках лучшего для жизни места, но и отличный способ развлечься. Выдры – игривые животные, поэтому часто скользят на брюхе только ради удовольствия, а также борются друг с другом и играют в догонялки. 

Фото: USFWS Mountain-Prairie / Flickr
Фото: Keg River / Flickr

Вот такие следы остаются после зимних выдриных покатушек

Узнайте, зачем морским выдрам деньги.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2022