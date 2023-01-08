Как выдры развлекаются зимой?

Зимой выдры катаются на брюхе по необходимости и без.

Речные выдры очень подвижны, и, если это необходимо, за день они могут преодолеть расстояние в 42 км, передвигаясь по земле. Однако если хищница будет только бежать и идти, сделать это быстро не получится, ведь лапы у нее не особо длинные.

Поэтому некоторые виды речных выдр приспособились путешествовать, скользя на своем брюхе по снегу или льду (а летом – и по земле).

Так, канадская выдра (Lontra canadensis) немного разбегается, а затем плюхается на брюхо и едет по снежному покрову. Конечно, таким необычным способом этим выдрам гораздо проще спускаться с холмов и горных перевалов, которые нередко встречаются им во время путешествий. В этом случае они просто ложатся на брюхо и слегка отталкиваются, чтобы поехать вперед. Иногда за один раз выдра может проехать до 6 м и развить скорость до 29 км/ч!

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Катание на брюхе – это не только один из способов путешествовать в поисках лучшего для жизни места, но и отличный способ развлечься. Выдры – игривые животные, поэтому часто скользят на брюхе только ради удовольствия, а также борются друг с другом и играют в догонялки.

Вот такие следы остаются после зимних выдриных покатушек Фото: USFWS Mountain-Prairie / Flickr

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