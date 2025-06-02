Скрытная крыса-гигант впервые попала на камеру в Папуа-Новой Гвинее

Ради обнаружения редкого зверька чешский биолог провел в горах полгода.

Впервые в истории исследователям удалось поймать на камеру редчайшее животное – низинную мохнатую крысу (Mallomys istapantap), которую также называют субальпийской шерстистой. Этот зверёк является одним из крупнейших грызунов Австралии и Океании – он примерно в три раза больше обычных крыс.

До этого момента животное знали лишь по музейным образцам: последний раз этих крыс регистрировали в дикой природе три десятка лет назад, а снимков этих редких существ просто не существовало.

Чешский биолог Франтишек Веймелка решил забраться на самую высокую точку Папуа-Новой Гвинеи, чтобы попытать удачу и застать крысу врасплох в её естественной среде обитания. Мохнатые крысы обитают на высоте примерно 3700 метров над уровнем моря в труднодоступных высокогорных лесах.

Ради редких кадров Франтишек Веймелка отправился в полугодовую экспедицию на гору Вильгельм (в самой высокой точке она достигает 4509 метров). Благодаря местным охотникам исследователь смог обнаружить следы крысы на высоте 3200-3700 метров. Далее к делу подключились фотоловушки и бессонные ночи: в итоге Веймелка вошел в историю как первый фотограф неуловимого шерстистого «гиганта».

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Кадр фотоловушки Фото: Vejmělka. F., Mammalia 2025

Ученому не только удалось сфотографировать крысу внушительных размеров — длина гигантского грызуна от кончика хвоста до носа достигает 85 см, а вес около 2 кг — но и описать её пищевые привычки и поведение.

Низинная мохнатая крыса ведёт преимущественно ночной образ жизни, а днем прячется по норам или скрывается в кронах деревьев. Питается грызун в основном растительной пищей, преимущественно листьями папоротников. У крысы крупные лапы, достигающие 8 см в длину, густая шерсть с рыжеватым пятном на груди и очень острые резцы.

Этот зверь гордо несет звание одного из крупнейших мышевидных грызунов в мире, уступая лишь тонкохвостым гигантам с Филиппин и более длинным гамбийским хомяковым крысам. Подобные экземпляры эволюционировали в изоляции от более крупных млекопитающих и естественных врагов на протяжении миллионов лет.