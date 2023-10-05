Скворец оказался самой распространенной птицей в России

Это следует из итогов ежегодной всероссийской акции «Евразийский учет птиц».
Участники ежегодной всероссийской акции «Евразийский учет птиц» насчитали почти 165 тысяч особей пернатых в 63 регионах страны — об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе Минприроды России.
Как отметили в ведомстве, в седьмой раз учет был проведен в формате соревнований между регионами и привлек рекордное число наблюдателей: 5 763 учетчика из 63 регионов. Они насчитали 164 532 особи птиц, которые относятся к 343 видам. Самым массовым видом оказался скворец — вот как выглядит тройка лидеров по распространенности:
- Обыкновенный скворец — 42 542 особи;
- Кряква — 15 282 особи;
- Сизый голубь — 11 724 особи.
Как подчеркнули в пресс-службе Минприроды России, основная цель акции «Евразийский учет птиц» — привлечь внимание широкой общественности к изучению и сохранению перелетных птиц.
Ранее российские ученые обратились за помощью, чтобы собрать деньги на оплату SMS от GPS-трекеров орлов в роуминге.
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