Слониха учит новорожденного детеныша ходить: трогательное видео

Уникальные кадры были сняты в Национальном парке Крюгера в ЮАР.

31-летний гид Бретт Марневек поделился редкими кадрами, на которых запечатлел новорожденного слоненка с его матерью. Слониха, которая, по-видимому, впервые сталкивается с родительскими тяготами, несколько раз пыталась поднять своего детеныша с земли, помогая ему хоботом и собственными мощными ногами в качестве опоры, пока слонёнок наконец не сумел твердо устоять на земле.

«Во время дневного сафари мы видели бегемотов и птиц, занимающихся своими делами. Но в определенный момент что-то вдалеке привлекло наше внимание. Я потянулся к биноклю, чтобы рассмотреть происходящее поближе – и с потрясением осознал, что это рожающая слониха.

Понимая деликатность ситуации, но также и ее редкость, мы решили изменить свой маршрут – мы старались не причинить стресса матери-слонихе, но подобрались достаточно близко, чтобы наблюдать за ней без бинокля», – рассказал Марневек.

Туристы запечатлели рождение малыша, а Марневек снял на видео поведение матери после случившегося.

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По его словам, слониха вела себя странно: она повернулась и ушла. Но через несколько мгновений вернулась, и тогда экскурсовод решил, что она стала матерью в первый раз. Поведение самки напоминало смесь нервозности, волнения и любопытства. Слониха-мать пыталась помочь своему детенышу встать, довольно грубо подталкивая его. Несколько раз она сама чуть не споткнулась о малыша. Ее неопытность была очевидна, но зрелище все равно было довольно трогательным. В итоге слонёнку удалось встать на ноги, прислонившись к матери для поддержки.

«Слонёнок сразу настойчиво принялся за попытки покормиться. Тогда мы поняли, что пришло время покинуть семью, чтобы не нарушить их умиротворения. Именно такие моменты напоминают нам о ценности жизни и сложном балансе природы. Такие моменты вдохновляют нас беречь разнообразных обитателей нашей планеты и их замечательные путешествия по жизни», – сказал Марневек.