Слоны могут обращаться друг к другу по имени

К такому заключению пришли американские ученые.

Африканские саванные слоны (Loxodonta africana) называют друг друга по имени. После людей, они единственные живые существа, которые дают сородичам имена, сообщает портал Live Science.

К необычному заключению о слонах пришла международная группа ученых из Кении, США и Норвегии. Они сделали записи 527 сигналов слонов на территории экосистемы Самбуру на севере Кении и 98 сигналов в Национальном парке Амбосели на юге. После этого ученые выяснили, какие звуки были специфичны для каждой из особей, где они находились в данный момент и с кем «общались». Применив компьютерную модель, исследователи смогли идентифицировать получателей 20% сигналов.

Оказалось, что все сигналы не были похожи между собой — например, в отношении детей или матерей. Каждое звучало по-своему, словно слоны обращались друг к другу по имени. Теория подтверждалась тем, что животные лучше реагировали на сигналы, обращенные именно к ним, а не к другой особи.

Таким образом, слоны стали единственными животными, которые обращаются друг к другу без подражания зову получателя (так, например делают дельфины и попугаи). Они придумывают уникальный сигнал для каждого из сородичей, что говорит о высоком уровне интеллекта животных.

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