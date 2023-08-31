Слоны в Мозамбике всё ещё помнят гражданскую войну 30-летней давности

Как считают ученые, память о войне выражается у слонов в появлении большего количества особей без бивней.

Слоны в национальном парке Горонгоса в Мозамбике до сих пор помнят кровопролитную гражданскую войну в стране, которая длилась с 1977 по 1992 год. Ученые говорят, что воспоминания о войне настолько укоренились у животных, что были закодированы в генах выживших в бойне слонов.

Все больше слонов в Горонгосе рождаются без бивней. Очень и очень многих слонов в этом мозамбикском парке истребили ради мяса и бивней: деньги от продажи слоновой кости до 1992 года – все 15 лет, что бушевала гражданская война – шли на закупку оружия. В итоге сработал естественный отбор: слоны, сами того не понимая, сделали себя менее привлекательными для браконьеров. Кроме того, слоны в парке стали более агрессивными и с большей вероятностью могут атаковать автомобили, потому что воспринимают их как источник угрозы.

По словам Джойс Пул, научного директора организации Elephant Voices, которая более 50 лет исследовала слонов, молодняк в Горонгосе следует примеру старших слонов. Многие из старших достаточно взрослые, чтобы помнить машины с солдатами, и они учат детенышей воспринимать автомобили как угрозу. Весь этот опыт оставляет у них «трансгенерационную травму».

Бивень у слонов – это, по сути, зуб-переросток. Бивни развиваются у слонов там, где у нас во рту образуются резцы. Слоновая кость не является стабильным веществом. Это сеть невероятно крошечных трубочек, наполненных жидкостью, благодаря которой с ней легко работать резчикам. Кроме того, полированная слоновая кость приобретает теплый, сияющий оттенок, что сделало ее невероятно ценной.

Слоны используют свои бивни для различных целей, например, для добывания пищи, выкапывания полезных ископаемых, самообороны и подъема предметов. Кроме того, бивни защищают хобот слона. У азиатских слонов бивни растут только у самцов. Однако у африканских слонов бивни есть и у самок тоже – по-научному это называется «бивни мономорфны по половому признаку». По словам Пул, в местах, где активного браконьерства никогда не было, только два или три процента слонов-самок рождаются без бивней.

Но ситуация в Мозамбике резко отличается от большинства условий обитания слонов в Африке. Здесь браконьеры нападали на слонов еще до начала войны, и ситуация только ухудшилась во время нее.

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Теперь браконьерам поставлен заслон, и популяция гигантов восстанавливается.

Пул сказала, что примерно у 19% самок слонов в регионе Горонгоса не было бивней, и она может подтвердить это утверждение, просматривая старые записи с камер и текущие отчеты о наблюдениях. Это показывает, что адаптивный отбор против бивней, вызванный браконьерством, начал проявляться задолго до войны.

Но после войны количество слонов без бивней только увеличилось. У 51% из 200 выслеженных исследовательницей самок в возрасте 25 лет и старше, переживших войну, не было бивней. Кроме того, выяснилось, что это потомство унаследовало отсутствие бивней от своих родителей. После войны около уже 32% слоних-самок родились без бивней.