Слоны вступились за носорога, которого атаковали львы. Что из этого вышло

Душераздирающее видео.

Ким Хэтвей запечатлела невероятную сцену в национальном парке Этоша в Намибии. Сафари не предвещало ничего необычного, но в какой-то момент Ким и ее друзья решили задержаться неподалеку от крошечного водоема, где появились львицы. Через несколько минут там же туристы заметили большого черного носорога. Измученный намибийской жарой, он направился прямо к практически высушенному водоему. Носорог плюхнулся в воду с грязью, пытаясь избавиться от жары.

Как объяснила Ким, носорог, казалось, не опасался львиц – обычно эти хищники не решаются нападать на носорогов. Прайд подбирался все ближе и ближе, но носорог не особо реагировал. Именно тогда Ким поняла, что что-то не так. Из-за густого ила на дне носорог просто завяз в грязи и стал легкой добычей для голодных хищников.

Львы в конце концов тоже поняли, что жертва перед ними попала в ловушку, и решили воспользоваться удачным моментом. Хотя хищники уже догадались, что носорог застрял, они все же осознавали, насколько опасным может быть этот зверь. Львицы с осторожностью начали нападать с разных сторон и кусать беспомощного носорога.

Казалось, носорог обречен, но суматоха возле водопоя привлекла внимание стада слонов, которые не остались в стороне и отпугнули львиный прайд. Вскоре после этого слоны продолжили свой путь, но один из них отказался оставлять носорога в беде.

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По словам Ким, слон больше часа пытался вызволить носорога из ловушки, используя свои бивни и ноги. К сожалению, попытки оказались безуспешными, и вскоре помощник был вынужден их прекратить, даже понимая, что львы все еще неподалеку.

Прайду не потребовалось много времени, чтобы снова начать действовать. Стадо слонов все еще было рядом, и они прогоняли львов еще несколько раз, но вскоре слоны поняли, что дело безнадежно, и оставили носорога на произвол судьбы.

Львы вернулись и, в конце концов, сумели перевернуть носорога на спину, утопив свою жертву. Этим противостояние и завершилось – прайд вышел из него победителям и обеспечил себе сытную трапезу.