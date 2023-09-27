Смелый слоненок отбился от львов: видео

Малыш продемонстрировал недюжинное мужество и отвагу.

55-летний Брент Шнупп, фельдшер-пожарный из Вирджинии, США, запечатлел редкое зрелище во время сафари в национальном парке Крюгера в Южной Африке.

«Было ясное утро, около 6:30 утра, к северу от лагеря Мопани, я и моя группа волновались, надеясь увидеть диких африканских животных. Пока мы ехали по дорогам парка, наше возбуждение росло. И тут мы встретили льва-самца, который переходил дорогу. Он подошел к небольшой луже. Позже к нему присоединились еще два льва – молодой самец и самка. Казалось, они наслаждались моментом мирного сосуществования.

Однако спокойствие было недолгим. Наше внимание привлекла взрослая слониха, вышедшая из зарослей. Она переходила дорогу. В то время мы еще не знали, что слониха оставила за спиной беззащитного слоненка. Львы, почувствовав добычу, вышли на дорогу и заметили малыша. Молодой лев-самец взял на себя инициативу в погоне за беззащитной жертвой», – рассказал Шнупп.

Слоненок стоял в замешательстве, видимо, размышляя, стоит ли ему бежать или как-то противостоять львам. А потом, когда львы приближались к нему, слоненок поворачивался к ним лицом, заставляя отступить. Львам, несмотря на численное преимущество и многолетний опыт, не удалось схватить малыша.

Реклама

Противостояние продолжалось до тех пор, пока львы в конце концов не сдались, по-видимому, убедившись, что не смогут одолеть слоненка.

«За шесть лет посещения Национального парка Крюгера я никогда не видел ничего подобного. Даже наши опытные гиды из Leo Vantage были поражены, признавшись, что ни разу за все время пребывания в Крюгере не видели, чтобы львы гонялись за слонятами, а те давали им отпор», – заключает Шнупп.