Смертельная жара: в Долине Смерти может быть побит рекорд температуры на Земле за всю историю

Это может произойти на выходных.

Июнь 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, но нынешний июль будет еще жарче. Согласно ранним данным Всемирной метеорологической организации, начало месяца было самой жаркой неделей на Земле за всю историю наблюдений.

Предупреждения о чрезмерной жаре и рекомендации о том, как справиться с тепловым ударом, в настоящее время могут пригодиться практически каждому – в США, например, в них нуждаются более 100 миллионов человек. Национальная метеорологическая служба призвала граждан остерегаться активной деятельности на свежем воздухе, чтобы избежать обезвоживания.

По данным Службы национальных парков, летние температуры в калифорнийской Долине Смерти в пустыне Мохаве часто превышают 50 °C. Причиной тому – окружающие горы, которые задерживают горячий воздух в длинном и узком бассейне долины.

По данным Scientific American, в эти выходные жара в Долине Смерти может превысить 56,7 °C. Это станет рекордом температуры, когда-либо достоверно измеренной на Земле.

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И это не является аномалией. Волны тепла накатывают на Европу, Ближний Восток и юго-восток Турции, а Марокко недавно объявило предупреждение об экстремальной жаре в некоторых частях страны.

Климатические стрессы также поражают северную часть Аргентины и южную Патагонию. Точно так же в Ираке нехватка воды оказывает косвенное воздействие на сельское хозяйство и производство продуктов питания.

«Экстремальные погодные явления – все более частое явление в условиях нашего потепления. Они оказывают серьезное влияние на здоровье человека, экосистемы, экономику, сельское хозяйство, энергию и водоснабжение. Это подчеркивает растущую необходимость сокращения выбросов парниковых газов. Это необходимо сделать настолько быстро, насколько это возможно», – заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.