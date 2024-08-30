Смертельные водовороты: чем они опасны и как выжить?

В знаменитом рассказе Эдгара Аллана По «Низвержение в Мальстрём» массивный водоворот в Норвежском море практически не оставил герою никаких шансов на выживание – однако по воле случая и благодаря смекалке рыбаку всё-таки удалось выжить. Эксперты же говорят, что в реальности прославившийся водоворот в Мальстрёме не так страшен.

Но это не значит, что опасаться водоворотов не стоит вовсе. Водоворот (или, как раньше говорили, водоверть) явление всё-таки очень опасное. Они образуются в результате слияния двух течений у оснований водопадов, при обтекании выступов берегов или же около плотин и гидротехнических сооружений. Да даже в наших ваннах, когда мы спускаем в воду и она резко утекает в слив.

А вы знали? Морские водовороты являются результатом столкновения двух встречных течений или отливных и приливных волн. Размеры их разнятся: самым большим, например, принято считать сезонный водоворот у берегов Сомали – так называемый «Великий Вихрь». В глубину он может достигать до 1000 метров, а его диаметр охватывает порядка 300 километров. Такой водоворот рождается в начале лета под воздействием сильного течения и штормового ветра, и пропадает с приходом сентября. Основная воронка, закручивающаяся по часовой стрелке, окружена десятком маленьких, задающих ей направление, которое меняется из года в год – поэтому точно предсказать место его расположения довольно трудно. Этот мощный водоворот влияет на образование муссонов в регионе и формирование всего мирового климата, так что вихрь не зря прозвали великим.

А вот водоворот у северо-западного побережья Норвегии Мальстрём, описанный в рассказе Эдгара По, уже скромнее. Считается, что диаметр его главной воронки не превышает 80 километров, а глубина – пяти метров даже во время максимальных приливов (он формируется в результате взаимодействия приливных и отливных волн с рельефом дна и береговой линией).

Из-за скорости воды в главной воронке, которая достигает 11 км/ч, и непредсказуемости движения воды этот водоворот действительно может быть опасен для небольших лодок без мотора и парусных судов – как минимум, врезаться в камни будет событием не самым приятным, а иногда даже смертельно опасным. Но ужасы, описанные Эдгаром По и принёсшие Мальстрёму мировую известность, являются не более чем творческим преувеличением.

Пролив Москенстраумен в Норвегии, где рождается водоворот Мальстрём Фото: Wikimedia Commons

Также парочку других крупных водоворотов, Суринам и Гайана, можно встретить у берегов Южной Америки. Это постоянные водовороты, сформированные тёплым и холодным течением, вращающиеся по часовой стрелке со скоростью около 3,6 км/ч – а их воронки достигают в диаметре несколько сотен километров.

Стоит понимать, что для рыбаков и любителей водных прогулок водовороты могут нести реальную опасность: захватывать лодки и людей, утаскивая их на глубину. Например, для судов, проходящих через пролив Френч-Пасс (Те-Аумити) в Новой Зеландии разработан целый ряд правил из-за опасности, связанной со сложной системой водоворотов в этом районе, сформированных разнонаправленными потоками. Скорость этих потоков может достигать чуть ли не 4 м/с! Неудивительно, что этот пролив считается одним из самых труднопроходимых в мире.

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Естественно, купаться в местах, которые славятся формированием постоянных или сезонных водоворотов, настоятельно не рекомендуется.

Россиянам, отдыхающим в Краснодарском крае, ещё в прошлом году ненавязчиво напомнили не быть легкомысленными и не купаться около косы Долгой в Азовском море – там, в станице Должанской Ейского района, расположился смертельный водоворот. Место встречи Азовского моря и Таганрогского залива хоть и славится своей зрелищностью, но запрещающие купание знаки напоминают — водоворот, порожденный столкновением течений и ветров, может затянуть.

«Люди! Будьте бдительны, не поддавайтесь эйфории! Если есть запрет – это не случайность, а забота о безопасности вашей жизни», — напомнили в администрации Должанского сельского поселения Ейского района прошлым летом.

Долгая коса, берег Азовского моря, Ейский район, Краснодарский край Фото: Wikimedia Commons

В случае, если вы всё-таки попали в водоворот, следует следовать нескольким простым правилам:

Не поддаваться панике! Нужно успокоиться и определить – просто ли вас крутит несильное течение или водоворот действительно мощный и затягивает на глубину? В первом случае важно успокоиться и дождаться, пока вода сама вас вынесет из водоворота. Если вас затягивает, важно набрать побольше воздуха и уйти вглубь — течение там слабее, поэтому там нужно резко рвануть в сторону и вынырнуть уже вне водоворота. В любой ситуации на воде важно экономить силы и дыхание. Если, например, вы попали в сильное течение — не боритесь с ним и не плывите против. Позвольте воде нести вас, позже скорость потока воды заметно снизится. В этот момент важно будет определить направление потока и грести поперёк, пока не выберетесь из течения.

Кстати, недавно у берегов Италии суперъяхта с британским магнатом и председателем инвестиционного банка Morgan Stanley на борту затонула из-за другого опасного природного явления – водяного смерча, который проносился над водной гладью подобно торнадо, только из воздуха и воды.