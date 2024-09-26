Смогут ли люди научиться понимать, что говорят животные?

Всемирно известный биолог Карстен Бренсинг утверждает, что даже кваканье лягушки стоит воспринимать как осознанную речь.

Автор бестселлера «Скрытая цивилизация: О сексе, культуре, чувствах и зависимостях животных в дикой природе» выпускает новую книгу, в которой расскажет смогут ли люди когда-нибудь понять братьев наших меньших.

В новой книге «На языке животных» Карстен Бренсинг приводит примеры из коммуникации животных, которые доказывают, что они гораздо более осознанные существа, чем считают люди. Автор утверждает, что изучив некоторые универсальные принципы общения с животными, мы сможем наконец-то понять, что и как хотят нам сказать наши питомцы – а заодно и разобраться с их чувствами.

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«Мы требуем от животных понимания нашего языка, но не стремимся понять их, — рассказывает Бренсинг. — Однако у многих видов есть свои уникальные способы коммуникации, которые требуют нашего внимания и уважения».

По словам биолога, даже синицы могут общаться целыми предложениями. Получается, если принять мысль, что когнитивные способности животного мира гораздо глубже, чем нам до этого казалось, мы сможем наладить взаимопонимание со многими зверями и птицами – интерпретировать их поведение, считывать жесты и эмоции животных, и даже быть готовыми ко встрече с опасными хищниками.