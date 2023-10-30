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Снег лежит уже на 80% территории России

Фото: MySlo

Зима близко.

Глубокий атлантический циклон со своими атмосферными фронтами напомнил, что зима не за горами, и, припорошив мокрым снегом, полив дождем и мелкой изморосью центральные регионы страны и Поволжье, добрался до Южного и Среднего Урала. Как сообщает Гидрометцентр России, в Московской области уже возник временный снежный покров, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Большую часть Приволжского округа 28-29 октября также захватило все многообразие неблагоприятной погоды: сильный снег, мокрый снег, дождь, гололед, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.  

Как объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уже 26 октября 80% территории страны было покрыто снегом. На европейской территории страны снег уже лежит на всем Кольском полуострове, всей восточной половине Северо-Западного федерального округа, также под снегом уже больше половины территории Приволжского федерального округа. Также снег уже лежит во всем Уральском федеральном округе.

В Сибири снег лежит на 80% территории округа, без снега остаются только южные регионы – Алтайский край, Кемеровская область и запад – Иркутская область. На Дальнем Востоке также нет снега только на юге, снег уже на 90% территории.

Однако начало ноября обещает значительное потепление на большей части территории Европейской России, за исключением северных и северо-западных регионов, отмечают в Гидрометцентре.

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