Собака-биодетектор помогла учёным искать редких китов в Охотском море

В Магадане успешно завершилась экспедиция фонда «Природа и люди» и ИПЭЭ РАН по изучению гренландских китов на севере Охотского моря. В числе прочего ученым удалось обследовать уникальный район в заливе Шелихова – Пенжинскую губу, где подобные работы ранее никогда не проводились, и встретить около 15 китов. К путешествию присоединилась и собака Жужа, которую тренировали искать морских гигантов по запаху.

Команда фонда «Природа и люди» отправилась в Охотское море вместе с собакой-биодетектором Жужей для реализации проекта по сохранению гренландских китов (Balaena mysticetus) – исчезающего вида из семейства гладких китов, внесённого в Красную книгу России.

Экспедиция стартовала в Северо-Курильске. За три недели на яхте биологи прошли вдоль береговой линии более 4500 км. Работать приходилось в крайне жестких условиях: постоянные ветра и сильная волна, а также плохо исследованный характер дна Охотского моря вынуждали команду почти каждый день искать укрытия в бухтах. Тем не менее удалось провести почти 240 часов наблюдений и более 500 км пройти на лодке.

За это время было встречено множество морских млекопитающих, взята проба биопсии у одного гренландского кита, получены ценные сведения о времени и путях миграции животных, сделано фото для дальнейшей идентификации и пополнении базы, налажен контакт с местными жителями, чтобы получать новую информацию о появлении китов.

Генетический анализ собранных биопсий гренландских китов позволит понять их «прописку» – встречались ли они ученым ранее, насколько обособленной является данная группировка. Учёные также хотели понять, могла ли им встретиться новая уникальная, ранее неизученная группировка гренландского кита.

Фото: Фонд «Природа и люди»

Во время экспедиции ученые даже спасли встреченную белуху, которая запуталась в рыболовных сетях. Однако самым удачным районом для исследователей оказалась Пенжинская губа, уникальное и труднодоступное место, известное самыми сильными приливами и отливами во всем Тихом океане – приливные колебания здесь превышают 12 метров.

«Обнаружить гренландских китов в вершине Пенжинской губы удалось благодаря тому, что мы попали по датам в небольшие приливы-отливы. И даже несмотря на это, течение все равно сильно влияло на работу. Сложнее ориентироваться, когда кит заныривает, так как лодку постоянно сносит», – рассказывает руководитель экспедиции, сотрудник ИПЭЭ РАН Милена Морозова.

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«Киты нам встретились как небольшого размера, так и, наоборот, очень крупные особи. К сожалению, из-за высокой мутности воды нам не удалось сделать фотограмметрию (измерение длины китов): все части тела кита, которые не над водой, были скрыты от глаз. И, тем не менее, обследование этого района подарило нам важные научные сведения».

Фото: Фонд «Природа и люди»

Еще одной – скорее экспериментальной – задачей экспедиции стала подготовка собаки-биодетектора. Джек-рассел-терьер по кличке Жужа стала полноправным членом команды и училась искать китов по запаху. Подобный опыт в России проводится впервые.

«В этой экспедиции нам удалось сделать многое. Важно, что Жужа оказалась устойчива к качке и отлично показала себя на судне», – рассказывает младший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Юлия Ганицкая.

«Мы «показали» ей морских свиней, которые близко подходили к яхте. И впоследствии она сама, работая носом, высматривала и «вынюхивала» животных вокруг. Как первый этап обучения это очень хороший результат. А в будущем, когда собака научится и будет полностью готова, она будет ходить на лодке, стоять на носу и, когда почувствует кита, будет соответственно реагировать».

Изучение гренладских китов в этом сезоне не заканчивается – уже в сентябре команда ученых планирует пометить морских гигантов спутниковыми метками, чтобы наблюдать за их миграцией круглый год.

«Полевой сезон продолжается, и мы ждём, что будущие экспедиции принесут новые открытия и важные научные данные. К сожалению, охотоморская популяция гренландских китов, находящаяся под угрозой исчезновения, все еще мало изучена. Специалистам важно собрать как можно больше информации для выработки мер охраны, – комментирует руководитель программы по сохранению животного мира фонда «Природа и люди» Ирина Онуфреня. – Проект по сохранению «гренландцев» стал возможен благодаря помощи и участию многих организаций. Хочется верить, что и его дальнейшая реализация также будет поддержана неравнодушными людьми и компаниями».

Проект по сохранению гренландских китов в Охотском море реализуется Фондом «Природа и люди» в партнерстве с Фондом компании Siberian Wellness «Мир Вокруг Тебя», компанией АО «ОТЛК ЕРА», Клиникой Ильи Труханова «КИТ» и ИПЭЭ РАН.