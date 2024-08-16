Собака-биодетектор помогла учёным искать редких китов в Охотском море

В Магадане успешно завершилась экспедиция фонда «Природа и люди» и ИПЭЭ РАН по изучению гренландских китов на севере Охотского моря. В числе прочего ученым удалось обследовать уникальный район в заливе Шелихова – Пенжинскую губу, где подобные работы ранее никогда не проводились, и встретить около 15 китов. К путешествию присоединилась и собака Жужа, которую тренировали искать морских гигантов по запаху.
Команда фонда «Природа и люди» отправилась в Охотское море вместе с собакой-биодетектором Жужей для реализации проекта по сохранению гренландских китов (Balaena mysticetus) – исчезающего вида из семейства гладких китов, внесённого в Красную книгу России.
Экспедиция стартовала в Северо-Курильске. За три недели на яхте биологи прошли вдоль береговой линии более 4500 км. Работать приходилось в крайне жестких условиях: постоянные ветра и сильная волна, а также плохо исследованный характер дна Охотского моря вынуждали команду почти каждый день искать укрытия в бухтах. Тем не менее удалось провести почти 240 часов наблюдений и более 500 км пройти на лодке.
За это время было встречено множество морских млекопитающих, взята проба биопсии у одного гренландского кита, получены ценные сведения о времени и путях миграции животных, сделано фото для дальнейшей идентификации и пополнении базы, налажен контакт с местными жителями, чтобы получать новую информацию о появлении китов.
Генетический анализ собранных биопсий гренландских китов позволит понять их «прописку» – встречались ли они ученым ранее, насколько обособленной является данная группировка. Учёные также хотели понять, могла ли им встретиться новая уникальная, ранее неизученная группировка гренландского кита.
Во время экспедиции ученые даже спасли встреченную белуху, которая запуталась в рыболовных сетях. Однако самым удачным районом для исследователей оказалась Пенжинская губа, уникальное и труднодоступное место, известное самыми сильными приливами и отливами во всем Тихом океане – приливные колебания здесь превышают 12 метров.
«Обнаружить гренландских китов в вершине Пенжинской губы удалось благодаря тому, что мы попали по датам в небольшие приливы-отливы. И даже несмотря на это, течение все равно сильно влияло на работу. Сложнее ориентироваться, когда кит заныривает, так как лодку постоянно сносит», – рассказывает руководитель экспедиции, сотрудник ИПЭЭ РАН Милена Морозова.
«Киты нам встретились как небольшого размера, так и, наоборот, очень крупные особи. К сожалению, из-за высокой мутности воды нам не удалось сделать фотограмметрию (измерение длины китов): все части тела кита, которые не над водой, были скрыты от глаз. И, тем не менее, обследование этого района подарило нам важные научные сведения».
Еще одной – скорее экспериментальной – задачей экспедиции стала подготовка собаки-биодетектора. Джек-рассел-терьер по кличке Жужа стала полноправным членом команды и училась искать китов по запаху. Подобный опыт в России проводится впервые.
«В этой экспедиции нам удалось сделать многое. Важно, что Жужа оказалась устойчива к качке и отлично показала себя на судне», – рассказывает младший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Юлия Ганицкая.
«Мы «показали» ей морских свиней, которые близко подходили к яхте. И впоследствии она сама, работая носом, высматривала и «вынюхивала» животных вокруг. Как первый этап обучения это очень хороший результат. А в будущем, когда собака научится и будет полностью готова, она будет ходить на лодке, стоять на носу и, когда почувствует кита, будет соответственно реагировать».
Изучение гренладских китов в этом сезоне не заканчивается – уже в сентябре команда ученых планирует пометить морских гигантов спутниковыми метками, чтобы наблюдать за их миграцией круглый год.
«Полевой сезон продолжается, и мы ждём, что будущие экспедиции принесут новые открытия и важные научные данные. К сожалению, охотоморская популяция гренландских китов, находящаяся под угрозой исчезновения, все еще мало изучена. Специалистам важно собрать как можно больше информации для выработки мер охраны, – комментирует руководитель программы по сохранению животного мира фонда «Природа и люди» Ирина Онуфреня. – Проект по сохранению «гренландцев» стал возможен благодаря помощи и участию многих организаций. Хочется верить, что и его дальнейшая реализация также будет поддержана неравнодушными людьми и компаниями».
Проект по сохранению гренландских китов в Охотском море реализуется Фондом «Природа и люди» в партнерстве с Фондом компании Siberian Wellness «Мир Вокруг Тебя», компанией АО «ОТЛК ЕРА», Клиникой Ильи Труханова «КИТ» и ИПЭЭ РАН.