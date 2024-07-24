Сокращение популяции грифов в Индии привело к росту смертности людей. Где связь?

Эти пернатые некрофаги играют важную роль санитаров экосистемы благодаря эффективному и оперативному поеданию падали.

Значительное сокращение популяции грифов в Индии в середине 1990-х годов привело к росту смертности людей в районах, наиболее затронутых исчезновением этих хищных птиц, говорится в новом исследовании учёных из Чикагского и Уорикского университетов.

По словам экологов-экономистов, птицы этого рода, например, индийский сип (Gyps indicus), являются эффективными падальщиками – усердная компания этих птиц может полностью обглодать скелет коровы за 40 минут (один пернатый мусорщик поглощает около килограмма мяса в минуту).

Так грифы играют важную (и сильно недооцененную) роль в экосистеме, отвечая за уборку – и переработку – трупов животных. Они предотвращают дальнейшее гниение зловонной туши, разложение и последующее загрязнение воды и почвы. Считается, что другие животные, например, крысы, справляются с этой работой не так эффективно — они могут оставить остатки плоти на скелете гнить, да и сами зачастую являются переносчиками болезней.

Однако начало активного применения препарата диклофенак в Индии в 1994 году для лечения крупного рогатого скота привело к значительному сокращению популяции грифов в стране.

Массовая гибель оказалась птиц связана с тем, что они питались тушами коров, которым давали противовоспалительный препарат. Изначально предназначенный для лечения артрита и других заболеваний у людей, в 1993 году диклофенак был одобрен и для ветеринарного лечения. Оказалось, что у грифов диклофенак вызывает почечную недостаточность – при вскрытии на органах виден слой белых кристаллов. Нестероидный противовоспалительный препарат стал ядом для грифов, повреждая их почки и приводя к накоплению мочевой кислоты в крови.

Индийский сиа (Gyps indicus) Фото: Francesco Veronesi / Flickr

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Как результат, в последующие десять лет с начала применения препарата, популяция грифов в экосистеме сократилась с 50 миллионов птиц всего до нескольких тысяч, говорят учёные. Последствия применения диклофенака для пернатых падальщиков стали очевидны только в начале 2000-х. Тогда страны Южной Азии стали искать альтернативу этому препарату в животноводстве (сам диклофенак запретили, хотя и не искоренили привычку применять его среди граждан), но популяция грифов уже была в кризисе.

В настоящее время состояние популяции индийских сипов (Gyps indicus) оценивается Красной книгой как критическое.

Последствия вымирания грифов были особенно заметны в Индии. Популяция крупного рогатого скота там – одна из самых крупных в мире, но для большинства индусов корова – священное животное, и говядину они не едят. Когда миллионы грифов пали жертвами отравления, по всей стране выросли горы неприбранных коровьих туш.

Затем резко увеличилась популяция собак, лишившихся своих главных конкурентов за право полакомиться падалью. За 11 лет численность собак достигла 29 миллионов. Итог – от собачьих укусов пострадало на 38,5 миллиона (!) больше человек. Неимоверно расплодились крысы. Число смертей от бешенства возросло почти на 50 тысяч.

Высокая смертность хищных птиц в районах, где активно применялся диклофенак в животноводстве, привела к так называемому санитарному «шоку» через ухудшение качества воды. Более того, по подсчётам экономистов-экологов, финансовые потери от вымирания птиц-падальщиков в эти годы составили более 69,4 млрд долларов в год.