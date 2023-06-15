Профессор вырастил дерево, где растут сразу 40 разных фруктов

Сэм Ван Акен создал «Дерево сорока плодов»: методом почковой прививки он превратил одно дерево в целый сад.

Сэм Ван Акен (Sam Van Aken) — преподаватель нью-йоркского Сиракузского Университета Искусств, художник и селекционер. Однажды он задумал усовершенствовать обычное дерево и ранней весной привил на него почки различных плодов. Первый же эксперимент удался: почки прижились и пошли в рост. С каждым годом число привитых веток увеличивалось, и теперь необычное дерево насчитывает около сорока видов косточковых фруктов.

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На нем, в частности, представлены абрикос, персик, слива, миндаль, нектарин, вишня, черешня, яблоки и груши разных сортов. Период плодоношения у каждого образца приходится на разное время, и в результате мини-сад цветет и дает плоды практически круглый год. В любой месяц дерево покрыто цветами разных оттенков: от ярко-белого до темно-розового.

Первый эксперимент Сэм начал в 2008 году. С тех пор он вырастил еще 16 гибридных деревьев. Увидеть их можно в нескольких городских парках Нью-Йорка, музеях и крупных торговых центрах по всему миру.