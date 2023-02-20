«Совы влюбляют в себя с первого взгляда»: интервью с Еленой Пахалюк о сычах, путешествиях и вдохновении

Пристальный взгляд этого домового сыча на фото сложно забыть. Настоящий глубокий психологический портрет. Кажется, что птица, как настоящая фотомодель, терпеливо позирует, пока фотограф делает многочисленные дубли.

С этой работой Елена Пахалюк стала победителем в номинации «Птицы» в фотоконкурсе «Самая красивая страна» в 2022 году, а в 2020 году она вошла в жюри фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Свои снимки Елена выкладывает и на нашем фотохостинге. Поговорили с ней о творчестве, необходимых навыках в фотографии и особенностях съёмки животных.

Елена Пахалюк Фотограф (и участница нашего фотохостинга), путешественник, инспектор по охране окружающей среды. Член Союза фотохудожников России, Союза фотографов дикой природы России, Русского географического общества и Центра развития РГО Новой Зеландии. Руководитель Фотовидеомедиаотдела Центра развития РГО в Новой Зеландии. Финалист и победитель отечественных и зарубежных фотоконкурсов. Работы находятся в частных коллекциях. Живёт и работает в Севастополе.

– Снимок «В ледяном плену», который стал победителем в номинации «Птицы» в фотоконкурсе «Самая красивая страна», вы сделали в крымской степи. Он удачен во всех отношениях: композиция, тональное решение, представление характера птицы — домового сыча. Как вам удалось получить такой кадр?

– У меня большой опыт съёмки сов. Знаю, где они обитают, когда их лучше снимать, как выстроить рабочий процесс, чтобы животное меня не заметило. Я пришла на место, где, по моим предположениям, должен был появиться домовый сыч, установила технику и стала наблюдать за происходящим. Птица находилась в укрытии, а когда поняла, что бояться нечего, решила его покинуть. Сидела на одном месте и полагала, что находится в безопасности. Подпустила к себе довольно близко. Фактически домовый сыч мне позировал.

Я снимала из-за стены катакомбы, которая выступала в роли небольшого укрытия. Каждый раз надеюсь, что животное начнёт двигаться и появится экшен. К сожалению, домовый сыч просто сидел и не делал ничего интересного. Зная повадки птицы, я поняла, что продолжать съёмку смысла нет, поэтому тихо собралась и ушла. Вся фотосессия заняла около полутора часов.

– Вы начали фотографировать в начале 2000-х годов. Что стало импульсом для этого увлечения?

– Путешествия. В поездки я брала цифровую мыльницу, соответственно, она мотивировала фотографировать – ну не лежать же ей без дела! (Смеётся.) С каждым разом накапливался опыт и совершенствовалась съёмочная техника. В 2014 году я перешла на зеркальную камеру. В 2017-м впервые приняла участие в фотоконкурсе «Магия Кавказа» и сразу заняла первое место.

Конечно, была определённая доля везения, но в целом, считаю, это закономерный результат, который подвёл итог нескольким съёмочным годам. Вообще, начинать участвовать в конкурсах следует тогда, когда появилось ощущение внутренней уверенности.

"Солнечный цыпа". Пос. Краснокаменка, Республика Крым, 2020 год Фото: Елена Пахалюк / Предоставлено РГО

– Вы занимались самообразованием. Какие ресурсы использовали, на кого из фотографов ориентировались?

– Первоначально наставником был... интернет. Я изучала технику съёмки вообще и животных в частности. Анализировала, какое оборудование следует использовать и почему. Причём знакомилась с опытом не только фотографов, но и охотников. Разбиралась, как приближаться к животным, чтобы не спугнуть их.

Конечно, помогли знания, полученные в детстве. Тогда я увлекалась биологией и орнитологией, даже мечтала работать экологом. Из фотографов на меня оказали влияние Игорь Баркашов и Юрий Притиск.

"Рыжие братья". Камчатка, 2020 год Фото: Елена Пахалюк / Предоставлено РГО

– Вы специализируетесь на съёмке пейзажа и дикой природы. Почему такие предпочтения?

– Меня привлекает красота природы, её изменчивость и неповторимость. Вдохновляет возможность представить зрителям особый взгляд на эту красоту, и каждый раз — в необычном ракурсе. Например, есть красивый сюжет, но при определённом творческом подходе он предстаёт в наших глазах ещё более красивым. Такой приём я называю «фотографирование глазами». Результат люблю документировать с помощью камеры.

Извержение Ключевской сопки, Долина великанов, Камчатка, 2020 год Фото: Елена Пахалюк / Предоставлено РГО

– Ваши любимые объекты для съёмок — совы. Почему?

– Эти птицы очень эмоциональны. Например, когда домовый сыч реагирует на внешние раздражители, он активно двигает бровями, и можно понять, какие чувства испытывает — возмущение, страх, заинтересованность. Вспомните, насколько выразительны морды собак. То же самое и в случае с совами. А лучшая мимика — у домовых сычей. Они двигают бровями, прищуриваются, вытягиваются, нахохливаются, сдуваются. Пройти мимо таких сюжетов невозможно.

– Как совы относятся к вам?

– Они боятся любого человека. Если снимать в определённых местах, вести себя аккуратно, относиться к совам уважительно, то они привыкают. Потом можно даже не прятаться и снимать открыто.

"Я тебя тоже вижу". Опукский заповедник, Республика Крым, 2020 год Фото: Елена Пахалюк / Предоставлено РГО

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– Вы снимаете на зеркальную камеру с механическим затвором. Его звук не пугает животных?

– Одних настораживает звук срабатывания затвора, а другие не обращают на него никакого внимания. Многие животные привыкают к щелчкам камеры, поэтому в целом механический затвор не создаёт мне проблем во время съёмки.

– Какие объективы используете для съёмки пейзажа и дикой природы?

– В мой набор оптики входят следующие модели: 14–24/2.8, 16–35/2.8, 24–70/2.8 и 70–200/2.8. Долгое время снимала на зум 150–600 мм, но он оказался тяжеловатым, и я перешла на 60–600 мм. У меня много оборудования, поэтому предпочитаю лёгкие объективы. Всегда снимаю в ручном экспозиционном режиме. Конечно, при съёмке динамичных животных чем короче выдержка, тем лучше.

"Сокровище". Село Териберка, Мурманская область, 2019 год Фото: Елена Пахалюк / Предоставлено РГО

– Какие параметры выставляете?

Даже на фокусном расстоянии f=600 мм стараюсь прикрывать диафрагму и снимать на короткой выдержке вплоть до 1/4000 с. Иногда приходится поднимать уровень ISO. Но шумность матрицы никогда не была для меня критична, потому что я либо применяю шумоподавление на этапе постобработки, либо выбираю такое время суток, когда света достаточно. Наконец, иногда можно использовать дополнительный источник искусственного освещения — импульсный или постоянный.

– На снимке домового сыча, победившего в конкурсе, видны блики в зрачках птицы. Вы применяли дополнительный свет?

Нет, здесь присутствует только естественное освещение. Иногда я использую накамерный постоянный свет. И редко — вспышку. В целом животные нормально реагируют на импульсы, но птицы, например, часто улетают. С постоянным светом получается спокойнее. Важно отметить, что дополнительный источник освещения фотографу разрешается использовать, согласно Кодексу поведения фотографа в дикой природе, составленному Союзом фотографов дикой природы России.

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– С приходом цифровых технологий возросла доля женщин-фотографов. Можете сказать, в чём особенности женской стилистики?

– Сложный вопрос. И я бы говорила не о съёмочном процессе, а о постобработке. Получение RAW-файла занимает меньшую долю в общем объёме работ. Гораздо важнее обработка в графическом редакторе, которая отнимает больше времени и требует определённых навыков.

Женский взгляд действительно отличается от мужского. Но сказать, что он лучше или хуже, не могу, скорее, просто другой. А окончательную оценку всегда выставляют зрители. Правда, на пол автора они не обращают никакого внимания.

– У вас есть ученики?

– Я организую фототуры и во время их проведения обучаю, как снимать пейзаж и дикую природу. Поскольку фотографию изучала самостоятельно, то все этапы проходила методом проб и ошибок. В результате накопился огромный опыт. И сейчас своим ученикам помогаю избежать тех ошибок, которые совершала.

"Зев дракона". Мангистау, Казахстан, 2019 год Фото: Елена Пахалюк / Предоставлено РГО

– Какие советы можете дать новичкам, которых интересует съёмка дикой природы?

– Рекомендую сразу обратиться к определённому фотографу. Например, в своё время я заинтересовалась медведями. Посмотрела интернет-источники, но ничего толкового не обнаружила. Тогда нашла фотографа, который специализируется на съёмке медведей, и связалась с ним. Конечно, он не выдал мне все свои секреты, но подсказал, в каком направлении двигаться.

То же самое и с совами. А тренироваться всегда можно на других птицах. Изучать повадки, технику съёмки, возможные сюжеты. Стоит прочитать научно-популярные книги, посвящённые птицам, понять, какого подхода требует каждая из них. Наконец, обязательно нужно любить природу.

– Вы много путешествуете. Какие места в России можете порекомендовать фотографам для посещения?

– В Крыму много перелётных птиц и совиных. Только при планировании съёмки нужно учитывать время миграции. Для пейзажной съёмки могу рекомендовать Камчатку, Курильские острова, Байкал, Якутию, Дагестан, Горный Алтай, Кавказ, Магадан, Пермский край, Астрахань.

В целом меня привлекают нетуристические места. Но не только потому, что там можно сделать уникальные снимки. В подобных локациях нет толп туристов и суеты, которую они порождают. В результате создаётся большее ощущение невмешательства в природу, и мне легче получить творческий настрой. В любом случае перед поездкой нужно тщательно изучить регион и повадки тех животных, которых собираетесь снимать.

"Сурья". Долина грязевых вулканов, Республика Крым, 2020 год Фото: Елена Пахалюк / Предоставлено РГО

– В фотоконкурсе «Самая красивая страна» вы дважды становились победителем, выходили в финал. Что вам дали такие результаты?

Конкурс Русского географического общества – один из самых престижных в России. Выход в финал — и тем более победа — означает признание, которое важно для любого творческого человека. Участие в выставочных экспозициях позволяет фотографу выйти из интернета в реальное пространство, расширить аудиторию, заинтересовать галеристов, которые ищут новых авторов, повысить репутацию, что, например, необходимо мне для привлечения участников в фототуры. Наконец, у фотоконкурса «Самая красивая страна» солидный призовой фонд. Призовое материальное вознаграждение непременно уходит на творчество, чтобы развивать свои идеи и искать новые кадры.

– В 2020 году вы вошли в состав жюри фотоконкурса «Самая красивая страна», приняли участие в выборе лучших работ. Для вас как для практикующего фотографа это был новый опыт. Можете поделиться своими впечатлениями?

Когда работаю в жюри любого конкурса и оцениваю работы, то прежде всего наблюдаю за тенденциями, выделяю технические аспекты, отмечаю интересные места в мире. Всё это даёт мне много материала для новых идей. Когда вижу сильную работу, то рождается чувство радости за фотографа, что он поймал такой момент. И нет никакого сожаления, что мне не удалось сделать такой же снимок. На самом деле завидовать нечему, потому что у любого фотографа всегда есть шанс снять интересный кадр и с ним победить в конкурсе.

Отправить фотографии на конкурс «Самая красивая страна» можно до 16 апреля 2023 года.

Красивые гармоничные природные сюжеты в работах Елены Пахалюк обнаруживают дополнительные смысловые прочтения. Скала превращается в тонущий корабль, огненный шар над вулканом напоминает инопланетный корабль, пейзаж с деревьями в снегу выглядит как рисунок на тканом полотне, эмоции животных напоминают человеческие. Разнообразие визуальных решений поражает. Потенциал природы безграничен, от фотографа требуется только умение распознавать зашифрованные сообщения.

Посмотрите больше снимков Елены Пахалюк в её альбоме на нашем фотохостинге.