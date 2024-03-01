Спасенный леопард впервые попал на видео в самом дальнем уголке Приморья

Это первый среди всех ныне живущих леопардов, кто добрался до этой территории.

Известный дальневосточный леопард Leo 260M впервые зафиксирован лесными камерами в самом отдаленном от ядра своей популяции месте – в Лазовском районе Приморья. Оно расположено в 200 км от нацпарка «Земля леопарда» (Хасанский округ), где сироту спасли от гибели.

За жизнью Leo 260M с самого юного возраста наблюдают ученые «Земли леопарда» и тысячи неравнодушных людей. Один из 125 диких дальневосточных леопардов, он был обнаружен летом 2022 года без мамы, истощённым и умирающим – рядом с национальным парком «Земля леопарда» на юго-западе региона. Сироту доставили в Центр реабилитации (МРОО "ЦЕНТР ТИГР"), где с ним круглосуточно работали ветеринары и другие эксперты. В течение года о нем заботились специалисты Центра, постепенно окреп, научился охоте и навыкам выживания в дикой природе. Благодаря этому его удалось вернуть на волю.

Весной 2023 года Leo 260M стал одним из трех леопардов, переселенных восточнее – в Уссурийский заповедник – в рамках программы реинтродукции. Здесь леопардов не видели более полувека. Leo 260M стал первопроходцем, но не остановился на достигнутом. Молодой зверь стал активно изучать окрестности. В результате он побывал у города Арсеньев, а затем добрался до восточных берегов Приморья, в Лазовский район – эта территория находится на границе исторического ареала, точка фиксации Leo 260M – самая восточная среди всех дальневосточных леопардов.

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Кадры с леопардом впервые получены из самой дальней точки от ядра популяции этого подвида благодаря фотоловушкам фотографа Игоря Метельского.

«Выпуск дальневосточных леопардов на новые территории прошел почти год назад. На кадрах видно, что Leo 260M хорошо питается, здоров и чувствует себя хозяином на новом месте. Об этом говорит метка, которую он оставил, тем самым обозначив свой участок. Мы рады, что молодой хищник адаптировался к родной среде и покоряет новые территории», – Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Национальный парк «Земля леопарда» сохраняет уникальную природу юго-западного Приморья, в том числе дальневосточного леопарда – одного из редчайших в мире животных. Еще в начале XXI века их оставалось всего 35, но с появлением «Земли леопарда» численность зверя стала расти. Сегодня в России живет уже 125 диких дальневосточных леопардов.