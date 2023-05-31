Спасённого в Приморье юного леопарда выпустили обратно в дикую природу

Дальневосточный леопард впервые в истории вернулся в дикую природу после успешной реабилитации – в Приморском крае на свободу выпущен Leo 260M, спасенный от гибели сотрудниками национального парка «Земля леопарда».

Прошлым летом инспекторы национального парка «Земля леопарда» наткнулись на осиротевшего котенка дальневосточного леопарда – самой редкой большой кошки на планете. Матери рядом не было –детёныш мог отбиться от нее из-за разлива реки во время летнего циклона или из-за схода сели. Кроме того, в крупных выводках из трех-четырех котят у самки не всегда есть возможность обеспечить безопасность всех своих детенышей.

С разрешения Росприроднадзора сотрудники нацпарка поймали леопардёнка и отвезли его в Центр реабилитации у села Алексеевка (Центр «Тигр»). Это был первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Вес леопарда тогда составлял всего 4,5 килограмма – как у домашней кошки. Помимо недовеса и обезвоживания ветеринары обнаружили у него несколько ран и заражение паразитами, но малыша удалось спасти.

В Центре реабилитации он набрал вес и начал оттачивать свои кошачьи навыки, необходимые для выживания в дикой природе. Через 10 месяцев в специальном вольере он благополучно восстановил силы и прошел реабилитацию, успешно освоил навыки охоты на крупную добычу, сдав все экзамены на «отлично». Эксперты решили, что повзрослевший самец готов к возвращению на волю.

Leo 260M осенью 2022 года в своем вольере. Снято на фотоловушку. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В качестве места выпуска выбрали Уссурийский заповедник, находящийся под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда». Эта территория входит в исторический ареал леопардов, которые исчезли там более полувека назад.

Leo 260M стал частью проекта по восстановлению популяции этого уникального подвида кошек.

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Leo 260M стал третьим леопардом, благополучно выпущенным на этой территории. В конце мая здесь впервые за полвека появились дальневосточные леопарды, молодые самец Leo 270M и самка Leo 284F.

Как и в случае с первыми хищниками, выпуск был проведен «мягким способом», через специальный вольер. В настоящее время за поведением всех трех леопардов наблюдают с помощью фотоловушек и спутниковых ошейников.

Leo 260M Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Ранее, с 2015 года, в Центр реабилитации дважды попадали спасенные в дикой природе леопарды, самцы Leo 80M и Leo 131M. Однако из-за особенностей их травм и состояния здоровья они не могли быть выпущены на волю. Оба леопарда сейчас находится в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.