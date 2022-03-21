Способны ли животные испытывать эмоции?

На этот вопрос попытались ответить ученые из Нидерландов.

Животные могут испытывать эмоции — к таким выводам пришли специалисты из Лейденского и Утрехтского университетов (Нидерланды).

Само понятие «эмоция» исследователи поделили на три компонента: физиологический, поведенческий и когнитивный. Первый определяет, как тело реагирует на воздействие, второй заставляет выражать эмоции, а третий — делать определенный выбор. Как оказалось, многие виды способны проявлять весь этот комплекс, что, по мнению ученых, указывает на наличие у них эмоций.

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Отсюда и другой, не менее удивительный вывод: животные способны испытывать чувства. Ведь чувства исследователи рассматривали как субъективную интерпретацию переживаемых эмоций. Простой пример — негативные эмоции, заставляющие чувствовать себя несчастным.

При этом способность испытывать чувства открывает дорогу к сопереживанию. Но для этого необходимо присутствие когнитивных проявлений — способности воспринимать чувства и эмоции другого.

Фото: pixabay.com

Чтобы изучить эмоции у животных, специалисты применили современные методы. Один из них — тепловизионная камера: она способна измерять физиологическую реакцию на пугающие образы. Главная сложность в исследовании животных состоит в том, что им нельзя задавать вопросы, как людям. Тем не менее, ученые призвали с этической точки зрения рассматривать животных как существ, которые способны испытывать чувства. По крайней мере, пока не доказано обратное.