Спроси учёного: 5 вопросов про бельков

Всё, что вы хотели знать про очаровательных детёнышей тюленей, но вряд ли догадывались спросить.

Каждую весну на льду Белого моря собираются гренландские тюлени, чтобы всем вместе нарожать очаровательных щенят. Маленькие бельки, познающие мир на льдинах, стали одной из причин популяризации экотуризма на Русском Севере – туристы . Но чтобы наблюдать за маленькими и не только тюленями, нужно знать, как правильно это делать. С этой точки зрения идеальное место для наблюдения за бельками – северный лодж «Летняя Золотица», где устраивают экспедиции по наблюдению за новорожденными ластоногими.

Мы уже рассказывали о том, какие правила должны соблюдать туристы, которые решились выбраться на лёд Белого моря, чтобы увидеть бельков – подробной инструкцией с нами поделилась Анастасия Куница, морской биолог. Задали ей ещё несколько вопросов про бельков.

Анастасия Куница Досье: Специалист по морским млекопитающим; Аспирант биологического факультета МГУ; член Русского Географического Общества; Участник Russian Gray Whale Project; ветеринарный врач.

1 Какого цвета мех у бельков?

Мех кажется белым, это действительно так. Но правильный ответ на вопрос: мех — прозрачный. У бельков аналогичная история, что и у белых медведей. Волос у них прозрачный и полый. Это нужно, чтобы быстрее согреваться.

А в период линьки они вообще начинают терять свою «белизну» фрагментарно: цвет и «пушистость» сходят неравномерно, такого белька часто называют хохлушкой за пестроту. Под конец появляется новая гладкая кожа — серая, а с ней приходит и новое прозвище «серка».

Фото: Анастасия Куница

2 Умеют ли бельки плавать?

На самом деле да, они этому учатся, но не обладают достаточно жировым слоем, чтобы себя прогревать в ледяной воде. А мех как раз копит тепло солнечного света. Если белек не готов к нахождению в воде, он может даже умереть. К тому же шкурка намокает слишком сильно, да и от опытных преследователей малышам не уйти. По этой причине остается прятаться от моржей и белых медведей в снегу, пользуясь светлым окрасом шерсти.

Подросший белек, как правило, начинает уже самостоятельно спускаться в воду на непродолжительное время. А уже после линьки, когда шкурка становится гладкой, он может чувствовать себя там полностью комфортно.

Фото: Анастасия Куница

3 Почему бельки дрожат? Им холодно?

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Конечно. Они, когда маленькие, вообще очень подвержены температурам. Ведь они пока не успели обрасти толстым жировым слоем.

Так что да: бельки могут мерзнуть: в воде особенно, но и на льдине такое возможно иногда, если температура холоднее, чем обычно. Вот и дрожат. Это у них такой способ терморегуляции. Они так греются за счет сокращения мышц.

Фото: Анастасия Куница

4 Действительно ли бельки «мягкие и пушистые»?

Вопрос с подвохом. Для кого-то мягкие, для кого-то не очень. Все индивидуально. Но в целом они действительно не такие «мягкие и пушистые», как многие ожидают. У бельков на самом деле достаточно плотный волос, причем ворсинки близко расположены друг к другу, что создает определенную густоту.

Фото: Анастасия Куница

5 Почему бельки плачут?

Они не плачут. Просто на суше глазам бельков нужно дополнительное увлажнение — и слезы его обеспечивают. Это необходимо для здоровья и хорошего зрения. Кстати, зрачки у тюленей имеют определенные адаптивные механизмы, позволяющие видеть и над водой, и под водой. Но само по себе зрение у них не самое хорошее.

Фото: Анастасия Куница

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Лиана Антонова