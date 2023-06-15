Спроси учёного: 9 вопросов про белух

Узнали у морского биолога все самое интересное про белых китов – почему у них такие выпуклые лбы, как они разговаривают и как вести себя при встрече.

Белое море… Белые киты… Были созданы друг для друга? Да!

В России наблюдать за удивительными белухами легко и комфортно именно в Архангельской области. Делать это можно даже вместе с детьми – например, в лодже «Летняя Золотица», развитая туристическая инфраструктура которого позволяет отправиться в «китовый дозор».

Но при этом необходимо помнить о правилах поведения во время эко-туризма. Все самое важное мы выяснили у морского биолога Анастасии Куницы, которая подробно ответила на все наши вопросы – и рассказала немало интересного про белух.

Где и когда можно увидеть белух в дикой природе?

Белух нужно наблюдать в естественной среде обитания — на Дальнем Востоке, в арктической части России. Но самое знаменитое место для наблюдения за белыми китами — это, конечно же, Белое море, а конкретнее — Соловецкие острова.

Делать это лучше летом, поскольку именно в период детских каникул белухи подходят к островам ближе всего: легко наблюдать за ними, даже стоя по колено в воде, ощущая, что восхитительные морские млекопитающие находятся от тебя достаточно близко. Это невероятные эмоции! В «Летней Золотице» мы ежегодно стараемся проводить мониторинг морских млекопитающих и фиксируем изменения среды и популяции.

Фото: Николай Гернет / фотохостинг rtraveler.ru

Правильно ли называть белух белыми китами? Это дельфин или кит?

Сложный вопрос, на самом деле. «Официально» белухи — это зубатые китообразные, то есть киты. Но ведь и дельфины тоже зубатые китообразные!

В международной систематике выделяют китообразных зубатых или усатых. У одних есть ус, при помощи которого они фильтруют воду и добывают пропитание, а у других (у дельфинов и белух в том числе) — зубы. Получается, что нет никакой ошибки в том, чтобы называть белух белыми китами. Но и к дельфинам они максимально близки – они ведь относятся к надсемейству дельфиновых.

Правда ли, что белухи занесены в Красную книгу?

Нет, белухи не занесены в Красную книгу, их природоохранный статус — «вызывающие наименьшее опасение». Популяция в хорошем состоянии и в прекрасной физической форме, но это не означает, что к ним можно относиться небрежно.

Фото: Анастасия Куница

Есть ли правила наблюдения за белыми китами?

Есть два ключевых базовых запрета, которые работают для наблюдения за всеми животными: мы традиционно не кормим и не трогаем млекопитающих.

Если говорить о частностях, то можно отметить еще «трех китов»:

минимальный след нашего пребывания рядом: соблюдаем дистанцию, особенно если присутствуют маленькие детеныши на молочном вскармливании,

минимальное шумовое загрязнение (касается в том числе дронов, а не только громких разговоров),

минимальный скоростной режим лодок: желательно вообще стоять на дрейфе. Это также повышает шанс увидеть китов максимально близко, поскольку животные в тишине и покое не уплывают в стрессе и шоке от вас, внезапно начавших шуметь и мутить воду в их акватории.

Кстати, в месте наблюдения лучше не находиться более 15 минут, а также важно ограничивать количество лодок. В деталях все правила можно найти на сайте Совета по морским млекопитающим.

Наблюдения за белухами в «Летней Золотице» Фото: Анастасия Куница

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Что такое китовая тюрьма?

В 2018 году для продажи в океанариумы и дельфинарии за рубеж были выловлены и посажены в вольеры недалеко от Владивостока 90 белух и 11 касаток. Именно эти вольеры получили прозвище «китовой тюрьмы», поскольку зрелище это было действительно душераздирающее.

Благодаря активности общественности и СМИ удалось вызвать резонанс. Животных выпустили, начался судебный процесс, целью которого стало изменение законодательства РФ, чтобы запретить вылов и продажу китовых за рубеж. Процесс идет до сих пор, но с положительной динамикой.

Что такое «Соловецкий роддом»? И как проходят первые дни жизни белух?

Поскольку летом в Белом море больше всего белых китов можно встретить непосредственно у Соловецких островов, его и прозвали «роддомом» белух.

Но на самом деле для ученых эта территория имеет большее значение как место для социализации млекопитающих. Животные приходят сюда не только и не столько рожать, сколько коммуницировать друг с другом. Именно роды тут максимально редко можно застать — даже ученым. А вот мам и малышей — да.

Первые дни их проходят вполне похоже на всех млекопитающих: мамы кормят детенышей молоком, разве что происходит это у белух в воде. Сейчас в «Летней Золотице» есть несколько программ, которые позволяют увидеть это чудо.

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Правда ли, что белухи умеют разговаривать? Можно ли человеку с ними поговорить?

У белух действительно есть своеобразный язык: они общаются определенным набором сигналов, включая те, что связаны с эхолокацией. В каком-то смысле они даже имеют представление об именах – у дельфинов это обычно называют «автографами».

И хотя слышать эти сигналы мы можем, пока человек не может поговорить с животными в прямом смысле этого слова. Общение белух нельзя сравнить ни с каким мировым языком человечества, эта коммуникация устроена совершенно иначе. И потому некоторые ученые считают попытки «поговорить» с ними невозможными. А кто-то все же верит, что в будущем все получится.

Недавно, например, вышла статья, что китовый язык попытаются расшифровать с помощью искусственного интеллекта, но на данный момент поговорить с белухами нам не удастся.

У белух очень интересный «мощный» лоб – это потому, что они очень умные?

Какой веселый вопрос!

У белух там, к сожалению или к счастью, не мозг. Мозг как раз спрятан в черепной коробке, которая защищает важнейший орган. А лоб такой большой и мощный, потому что там находится мелон. Это орган, необходимый для эхолокации, которую белухи используют для ориентации в пространстве.

Дикая белуха на Соловецких островах Фото: Дмитрий Кох / фотохостинг rtraveler.ru

Бывают ли фиолетовые белухи?

Название белух, конечно, связано с необычным бледным окрасом этих китообразных. Но на самом деле белухи светлеют только когда «созреют».

Рождаются эти млекопитающие темно-синими, темно-серыми, потом бывают и серыми в крапинку. А белый цвет они приобретают с возрастом (умудренные опытом). Когда же они малыши или подростки, они темненькие.

В этом смысле наблюдать за кормлением малышей — отдельное удовольствие. Большая нежная мама светлого окраса, а рядом с ней – юркие темные комочки. Очень милое и интересное зрелище!

Взрослая белуха рядом с детёнышем Фото: Анастасия Куница

Лиана Антонова