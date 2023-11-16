Спрятанные в бутылки и захороненные в земле семена проросли 144 года спустя

Ученые в шутку назвали их «семена-зомби».

В 1879 году Уильям Бил из Мичиганского государственного университета (MSU) закопал в земле 20 бутылок с семенами растений, чтобы проверить их долговечность. К удивлению ученых, спустя почти полтора столетия некоторые семена из последней выкопанной бутылки проросли.

В новом исследовании ученые из MSU проанализировали оценили геномы выращенных растений, чтобы определить, действительно ли они соответствуют описанным Билом. Генетическое тестирование преподнесло сюрприз, и эти результаты дополнили наши знания о долгоживущих видах семян и их жизнеспособности в естественных почвенных условиях.

«Самым большим сюрпризом для меня стало то, что семена снова проросли. Удивительно, что что-то столь старое все еще может расти», – Фрэнк Телевски, биолог растений из MSU.

В начале эксперимента каждая из 20 бутылок была наполнена более чем тысячей семян 21 вида. Бутылки закапывали горлышками вниз, чтобы в них не собиралась вода. Основная цель заключалась в том, чтобы помочь фермерам понять, как бороться с сорняками, которые сохранялись в земле, и идея заключалась в том, чтобы выкапывать бутылку каждые пять лет. С течением времени исследователи увеличили время между раскопками, и теперь каждые 20 лет раскапывают новую бутылку.

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Хотя многие семена оказались мертвы, некоторые выжили. И команда ученых использовала новейшую технологию анализа ДНК, чтобы правильно определить, какие виды семян все еще живы.

«Работы в области молекулярной генетики подтвердили фенотипы, которые мы видели, а именно, что это были растения Verbascum blattaria, или коровяк тараканий, и один гибрид Verbascum blattaria и Verbascum thapsus, или коровяк обыкновенный», – Грейс Флеминг, биолог растений из MSU.

Всего в земле осталось четыре бутылки с семенами, и ученые планируют продлить эксперимент до 2100 года. Бутылки остаются в секретном месте, чтобы их не мог открыть или подделать никто, кроме исследовательской группы.

И хотя мы видели, как старые семена все еще прорастают, ни одно исследование не было столь последовательным и продуманным в своих методах на протяжении столь длительного времени, даже несмотря на то, что цели и актуальность исследования со временем изменились.

«За более чем 140 лет, прошедших с начала эксперимента, вопрос о долговечности банка семян приобрел новую актуальность, в том числе для сохранения редких видов и восстановления экосистем; например, посадки прерий на бывших сельскохозяйственных угодьях», – говорит эколог Ларс Брудвиг из MSU.