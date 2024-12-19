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Спутниковые снимки показали как позеленела Антарктика

Фото: Pedro Szekely / Flickr

За последние десятилетия самый южный континент планеты и прилегающие острова приобрели гораздо больше растительности вследствие глобального потепления.

Почти за 40 лет наблюдений Антарктика стала в 10 раз зеленее, показали снимки американских спутников Landsat, которые фиксируют поверхность Земли начиная с 1972 года. 

Исследователи проанализировали архивные снимки спутников с 1986 по 2021 год и заметили, что начиная с 2016 года, площадь растительности на Антарктическом полуострове, особенно подверженному глобальному потеплению из-за своего расположения, выросла с 0,86 до 11,95 кв. км.

Фото: NASA Earth Observatory

Для анализа использовались ежегодные снимки, сделанные в марте в безоблачную погоду – в этот момент традиционно наблюдается конец вегетационного периода растений. Особенно расширение растительного покрова стало заметным на Южных Шетландских островах

На противоположном полюсе глобальное потепление тоже даёт о себе знать: исследователи предполагают, что скорость таяния льдов Арктики может привести к тому, что уже в 2027 году большая площадь этого региона останется безо льда (как минимум на день).

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