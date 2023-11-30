Средняя температура на планете поднялась на 2°C впервые за всю историю наблюдений

Ученые уверены, что нынешний год станет самым жарким в истории наблюдений.

Средняя глобальная температура на планете впервые за всю историю наблюдений оказалась более чем на два градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, сообщил европейский климатический монитор Copernicus.

Ожидается, что месяцы необычайной жары сделают 2023 год самым жарким годом в истории: засухи, масштабные лесные пожары и жестокие штормы опустошают многие участки планеты. ​По новым данным, глобальная температура 17 ноября была на 2,07 °C выше среднего доиндустриального уровня, сообщает Служба по изменению климата ЕС (C3S).

«Это был первый день, когда глобальная температура превысила уровень 1850–1900 годов более чем на 2 °C», – Саманта Бёрджесс, заместитель руководителя C3S.

Реклама

Парижское соглашение 2015 года закрепило цель удержать повышение глобальной средней температуры на уровне «значительно ниже» 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем и стремиться к более безопасному повышению на 1,5 °C. Если в отдельные дни температура превышает 2 °C, это не означает, что Парижский порог был превышен – вместо этого в соглашении говорится о среднем значении, измеренном за десятилетия.

Эксперты по климату призвали мир стремиться к нижнему пределу, чтобы избежать серьезных климатических последствий, таких как волны тепла, суперураганы и таяние ледников. Они определили потепление как «увеличение среднего глобального показателя за 30 лет» по сравнению со средним показателем с 1850 по 1900 год. Считается, что нынешний климат пока что потеплел почти на 1,2 °C по сравнению с тем базисным периодом.

В ежегодном отчете Программы ООН по окружающей среде о разрыве в уровнях выбросов в понедельник говорится, что в этом году до начала октября было зарегистрировано 86 дней, когда температура была на 1,5 °C выше доиндустриального уровня.

С 30 ноября по 12 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах проводится климатическая конференция COP28, которая, как ожидается, подготовит первую официальную оценку Парижского соглашения и, если возможно, корректирующие меры.