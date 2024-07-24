В США планируют уничтожить 450 тысяч сов

«Захватническое» распространение пёстрых неясытей (Strix varia) в Америке начало угрожать местным совам.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США опубликовала план по уничтожению почти полумиллиона особей пёстрых неясытей и их гибридов в течение последующих 30 лет.

Североамериканские совы Strix varia – инвазивный вид. Он получил широкое распространение в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния начиная с 20 века из-за миграции этого вида на запад от реки Миссисипи. Причиной такого массового «переезда» стало человеческое вмешательство в ареал природного обитания сов в северных лесах.

Впоследствии пёстрые неясыти стали считаться на северо-западе Америки инвазивным видом – то есть угрожающим биологическому разнообразию других местных видов, таких как северная пятнистая неясыть (Strix occidentalis caurina) и калифорнийская пятнистая неясыть (Strix occidentalis occidentalis). Пока два местных вида проигрывают пёстрым хищникам в битве за территорию и ресурсы, а межвидовое скрещивание сокращает генофонд, считают орнитологи.

Северная пятнистая неясыть (Strix occidentalis caurina) Фото: Frank D. Lospalluto / Flickr

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Закон об исчезающих видах (ESA) в Америке определяет северную пятнистую неясыть (Strix occidentalis caurina) как исчезающий вид, нуждающийся в защите – за последние десятилетия её популяция значительно сократилась и сейчас уступает популяции пёстрых неясытей.

В «Предлагаемой стратегии контроля популяции пёстрой неясыти» служба охраны природы предлагает отстрел 450 тысяч «инвазивных» пёстрых сов и их гибридов с местными совами лицензированными охотниками – обычные граждане такого разрешения не получат.

В службе успокаивают, что такие, на первый взгляд, огромные цифры затронут менее 1% предполагаемой популяции пёстрых неясытей в США в течение следующих трех десятилетий. Ожидается, что план, который может быть утвержден уже в конце года, поможет восстановить популяцию пятнистых хищников и защитить их в Калифорнии, остановив распространение их конкурентов на юг.

Несмотря на то, что правозащитники назвали идею «колоссально безрассудной» и предостерегли о возможностях ошибок во время отстрела, чиновники считают, что план является достаточно гуманной альтернативой более жёстким мерам.

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